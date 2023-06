Festival Informatici Senza Frontiere, 15 borse di partecipazione

Grazie alla rinnovata collaborazione con Aused, associazione da sempre attenta ai temi della sostenibilità e dell’etica nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie digitali, e quest’anno alla sponsorship con SDG, sono disponibili 15 borse di partecipazione al Festival Informatici Senza Frontiere per altrettanti studenti e studentesse universitarie/e e dottorandi/e in materie scientifiche e umanistiche. La borsa di partecipazione rappresenta un’occasione unica per mettersi alla prova, ampliare le proprie competenze e conoscenze partecipando a più di 30 incontri e conferenze con ospiti internazionali e scoprire una città unica: Rovereto, la città della Pace, dei festival e dei musei internazionali di arte, storia e scienza, adagiata tra colline e vigneti, tra Trento e Verona.

Gli interessati dovranno inviare entro e non oltre il 15 settembre all’indirizzo mail aused@aused.org una lettera di motivazione ed un curriculum. Sarà considerato elemento preferenziale la competenza o l’interesse nelle discipline informatiche, data science ed intelligenza artificiale e la presentazione di un elaborato che indaghi o approfondisca una delle tematiche trattate nel festival.

Il Festival Informatici Senza Frontiere, in programma a Rovereto (TN) dal 19 al 21 ottobre 2023, alla sua ottava edizione propone talk, dibattiti, incontri, laboratori e momenti di spettacolo per riflettere sull’uso consapevole delle nuove tecnologie e sulle implicazioni etiche e sociali del loro utilizzo.

L’elenco dei selezionati verrà pubblicato il 26 settembre 2023. Le borse copriranno le spese di viaggio, vitto ed alloggio a Rovereto durante il periodo di svolgimento del Festival. Gli elaborati considerati meritevoli potranno essere presentati all’interno di una sezione apposita.