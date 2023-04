La serata inaugurale della 61a edizione del Salone del Mobile.Milano

Nello spirito di una sempre maggiore apertura allo scambio e alla circolazione di idee, cultura e creatività, e per sottolineare quanto sia forte e di valore il legame con la città di Milano, per il terzo anno consecutivo il Salone ha festeggiato la 61ª edizione con un affascinante appuntamento a Teatro alla Scala. Sia il programma sinfonico sia il balletto hanno avuto come suggestione e leitmotiv la luce. In particolare, la coreografia di Andrea Crescenzi sul brano The Light di Philip Glass è stata una prima assoluta, progettata e creata ad hoc per il Salone e la sua biennale, interpretata da Linda Giubelli, Navrin Turnbull, Domenico Di Cristo. Lo spettacolo si è aperto con Luminous, coreografia, costumi e luci di András Lukács su musica di Max Richter e la splendida interpretazione di Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, seguita da The Labyrinth of Solitude, coreografia, scene e costumi di Patrick de Bana, musica di Tomaso Antonio Vitali e interprete Mattia Semperboni. Luce e Novecento americano sono stati il tema della seconda parte con un programma eseguito dall’Orchestra Filarmonica diretta dal Maestro Carlo Boccadoro, fra i più noti compositori italiani contemporanei e con la partecipazione del soprano Lauren Michelle. La collaborazione con la Fondazione Teatro alla Scala nasce dalla volontà di coniugare valori che accomunano le due istituzioni con il duplice obiettivo di promuovere e valorizzare il talento della Filarmonica e, al contempo, offrire alla comunità del design l’occasione di vivere un’esperienza unica.