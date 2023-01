I giovani italiani conquistano in camper il vecchio continente

Il boom della vanlife continua inarrestabile, in quella che ormai si conferma come una vera e propria epoca d’oro per i viaggi itineranti. Di anno in anno, i viaggi in camper, col loro mix di avventura e libertà, conquistano sempre più persone: è quanto confermano i dati di Yescapa, la piattaforma di camper sharing leader in Europa, che analizzano l’andamento delle prenotazioni tra gennaio e dicembre 2022 effettuate da oltre 820.000 utenti attivi, di cui ben 50.000 italiani.

Tra i principali insight del 2022, si evidenziano:

Continuo boom del settore del camper sharing: oltre 71.000 prenotazioni globali (+29% dal 2021)

Impennata di prenotazioni sul sito italiano: +95% dal 2021 (equivalenti a 30.000 giorni o 80 anni on the road)

Abbassamento dell’età media dei viaggiatori a 36 anni (6 in meno rispetto al 2019)

Preferenza per i viaggi all’estero: il 66% dei camperisti italiani ha varcato i confini nazionali

Destinazioni più richieste: Isole Canarie (14%), Lisbona (11%), Isole Baleari (6%), Roma (3%) e Milano (3%)