Per mangiare in modo sano e gustoso ogni giorno una lunchbox riscaldante

Troppo spesso, nel caos della vita quotidiana, il momento del pasto passa in secondo piano e si finisce per mangiare quello che capita: una consuetudine che non fa bene alla salute, e nemmeno all’umore.

Heatsbox è la soluzione perfetta per chi non vuole più rinunciare al piacere di un pasto buono, genuino e sano, anche con pochissimo tempo a disposizione, in casa e fuori.

Grazie alla sua tecnologia di riscaldamento multilato brevettata, questa innovativa lunchbox consente di riscaldare in pochi minuti, e nel modo più corretto, qualsiasi tipo di pietanza preparata in precedenza o anche di tostare al punto giusto un panino. Heatsbox permette, infatti, di selezionare la temperatura e i tempi di riscaldamento migliori per ogni portata, in modo da preservarne il gusto e i corretti valori nutritivi. Inoltre, è possibile programmare l’ora del pasto, impostando il timer in modo da avere il proprio piatto caldo esattamente al momento desiderato.

Perfetta alternativa al microonde nella cucina domestica, Heatsbox può essere utilizzata per trasportare e riscaldare il pasto anche fuori casa: le dimensioni compatte (22x17x8 cm), la sua perfetta tenuta stagna e il suo limitato consumo energetico, permettono, infatti, di portarla in ufficio o a scuola, per esempio, per gustare ogni giorno un pasto equilibrato e goloso.

Oltre che estremamente funzionale, infine, Heatsbox è anche intelligente e consente di avere accesso a tutte le sue opzioni sia in modo classico, attraverso la pulsantiera, sia attraverso una APP dedicata (disponibile per IOS e Android) grazie alla quale organizzare il proprio pasto anche da remoto.