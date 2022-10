Dal 3 al 6 novembre a Bolzano torna Biolife, la fiera dello stile di vita consapevole: una vera e propria esperienza a 360°, nonché un’occasione unica per provare, acquistare e conoscere oltre 3.000 prodotti biologici di qualità, introvabili nei negozi. Dalle eccellenze alimentari alla moda sostenibile, passando per la cosmesi naturale.

Un vero e proprio highlight dell’edizione di quest’anno sarà un’intera area informativa e numerosi eventi dedicati alla canapa. Una delle piante più antiche mai coltivate dall’uomo che sta vivendo una vera e propria rinascita grazie ai suoi mille possibili usi: cosmesi, alimenti, medicina naturale, tessuti, mattoni e molto altro ancora.

Tutto questo a Biolife: ogni giorno 11 espositori e più di 80 prodotti aspettano gli interessati ad una scommessa green per il futuro.

Sul Biolife Stage andrà in scena un programma variegato e colorato, pieno di spunti per migliorare il proprio stile di vita. Qualche esempio? Nel fine settimana due sfilate di moda sostenibile al giorno e tanti Cooking Show, tra cui quello con gli appassionati scolari della Scuola Alberghiera di Merano. E ancora: talk, presentazioni di libri e persino una performance di Pole Dance eseguita da una ipovedente. Nelle due Aree Workshop inoltre tantissime attività imperdibili: dalla creazione di detergenti naturali con le erbe e di candele di cera d’ape, fino ai laboratori di cosmesi green e di upcycling. La sommelier dell’olio Simona Cognoli, con la degustazione “Gustami Bio”, è pronta inoltre a insegnare come riconoscere l’olio d’oliva biologico di qualità.

Biolife 2022:

3.000 prodotti BIO di qualità | 10 Cooking & Fashion Shows | +15 Workshop

Da giovedì 3 a domenica 6 novembre| 09:30 – 18:30