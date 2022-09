Giornata Internazionale del Caffè (1 ottobre), le macchine per caffè espresso continuano a battere le caffettiere tradizionali

L’Italia è il Paese del caffè per eccellenza, basti pensare che lo beve in modo abituale circa il 97% degli italiani ed oltre il 54% di questi ne consuma almeno 3 o più tazzine al giorno[1]. Tra espressi, macchiati e cappuccini, idealo portale internazionale di comparazione prezzi leader in Europa – ha condotto un’indagine sulle preferenze degli amanti del caffè nel Bel Paese in occasione della Giornata internazionale del caffè, nata per volontà dell’International Coffee Organization nel corso di Expo Milano 2015 e che si celebra ogni anno il primo ottobre.

Secondo idealo, nella storica lotta tra moka e macchina per il caffè espresso – che rappresenta la sfida tra tradizione e innovazione – pare proprio stia continuando a vincere la seconda: quest’anno, l’interesse nei confronti delle macchine per caffè espresso ha coinvolto il 30% della platea, quello nei confronti della moka – invece – ha interessato solo il 4%[2]. Un dato, tra l’altro, in netto calo rispetto allo scorso anno, con un interesse per le caffettiere moka sceso drasticamente di oltre il 40%[3].

Continuano a interessare molto, invece, le macchine da caffè a capsule (31%, le più desiderate nella categoria) e le macchine da caffè a cialde (16%).

Interessante notare come, a fronte di una generalizzata inflazione che ha colpito i principali settori della quotidianità, il mondo online della preparazione del caffè ha subito dei rincari abbastanza limitati, a parte qualche eccezione, con anche qualche ribasso. Nel corso dell’ultimo anno, infatti, le macchine per caffè espresso sono arrivate a costare il 7,5% in meno, mentre le macchine da caffè a capsule il 4,5% meno. Incrementi, seppur minimi, si sono registrati sulle caffettiere Moka che sono arrivate a costare circa il 2% in più[4]. Discorso un po’ diverso per le confezioni di caffè in grani, il cui costo medio annuale è aumentato dell’8%, anche se gli effetti dell’inflazione possono essere pressoché annullati grazie all’utilizzo della comparazione prezzi[5].

Resta alto l’interesse per l’acquisto di cialde e capsule online: una crescita superiore al 15% rispetto allo scorso anno e costi tendenzialmente rimasti invariati ma con possibilità di risparmio vicine al 10%. Il mercato e-commerce, infatti, continua a consentire risparmi sostanziosi, basti pensare che nel corso dell’ultimo anno l’acquisto di una macchina per caffè espresso professionale ha potuto garantire risparmi online fino al 12%, quindi circa 70 euro in meno[6].

Tra le macchine da caffè a capsule più desiderate dagli italiani, la top 3 a fine settembre 2022[7] vede sul podio la “Lavazza Tiny”, seguita dalla “De’Longhi EDG110.WB” e dalla “Bialetti Gioia”. Mentre nella sezione Moka, la sfida è vinta da Bialetti che occupa tutte le posizioni del podio con Bialetti Moka Induction 2, Bialetti Brikka Elite 2 e Bialetti Moka Express 1.

Riguardo alle cialde, invece, la competizione è vinta da caffè Borbone presente sul podio con miscela nobile, miscela rossa e miscela nera. Sfida vinta anche relativamente al caffè in grani: caffè Borbone occupa la prima e la terza posizione con miscela blu e miscela rossa, mentre al secondo posto si posiziona Lavazza con Qualità oro.

“A fronte di un caro vita generalizzato, siamo felici di riscontrare come i costi online per la preparazione del caffè si siano mantenuti tendenzialmente costanti se non inferiori nel corso dell’ultimo anno, come nel caso delle macchine per caffè espresso o a capsule. – ha commentato Antonio Pilello, responsabile della comunicazione di idealo per l’Italia – Il settore del caffè gode di un’offerta molto variegata online e, quindi, l’aiuto di un comparatore prezzi risulta essenziale per destreggiarsi tra le tante offerte e ottenere un risparmio sostanzioso. Questo vale sia che si stia cercando un prodotto costoso come una macchina del caffè da bar, sia che si stiano cercando prodotti più economici, come capsule e cialde a prezzi ragionevoli e, magari, in formato maxi per venire incontro alle esigenze di risparmio anche delle famiglie più numerose.”

1 Dati: Consorzio promozione caffè – https://www.comunicaffe.it/il-caffe-nel-2021-il-97-degli-italiani-lo-predilige-213-i-ritorni-al-bar-nel-post-covid/

[2] idealo ha analizzato le intenzioni di acquisto sul proprio portale italiano, in particolare per le categorie relative alla preparazione del caffè. Periodo: da ottobre 2021 a settembre 2022. In dettaglio, per la top-10: Macchine da caffè a capsule (30,7% delle intenzioni di acquisto), Macchine per caffè espresso (29,7%), Macchine da caffè a cialde (15,6%), Capsule & Cialde (15,5%), Caffettiere Moka (4,4%), Montalatte (1,6%), Caffè (1,1%), Macinacaffè (0,5%), Pulizia macchine da caffè (0,4%), Macchine caffè lungo (0,2%).

[3] idealo ha analizzato le intenzioni di acquisto sul proprio portale italiano, in particolare per le categorie relative alla Preparazione del caffè. Periodo: da ottobre 2021 a settembre 2022, messo a confronto con quello compreso tra ottobre 2020 e settembre 2021. In dettaglio, per la top-10: Capsule & Cialde (+15,6%), Caffè (+8,1%), Macchine da caffè a capsule (-13,4%), Macchine da caffè a cialde (-28,1%), Macchine per caffè espresso (-29,3%), Macchine caffè lungo (-31,6%), Pulizia macchine da caffè (-36,7%), Macinacaffè (-38,0%), Caffettiere Moka (-42,7%), Montalatte (-42,8%).

[4] idealo ha analizzato il prezzo medio annuale sul proprio portale italiano, in particolare per le categorie relative alla preparazione del caffè. Periodo: da ottobre 2021 a settembre 2022, messo a confronto con quello compreso tra ottobre 2020 e settembre 2021. In dettaglio, per la top-10: Macchine per caffè espresso (-7,5%), Macchine da caffè a capsule (-4,5%), Capsule & Cialde (+1,4%), Caffettiere Moka (+2,1%), Macinacaffè (+3,2%), Montalatte (+3,7%), Macchine caffè lungo (+7,0%), Caffè (+8,3%), Pulizia macchine da caffè (+8,4%), Macchine da caffè a cialde (+11,3%). Se si considera il costo totale per tutte le categorie insieme: -1,5%.

[5] idealo ha analizzato il prezzo medio mensile sul proprio portale italiano, in particolare per le categorie relative alla preparazione del caffè. Periodo: da ottobre 2021 a settembre 2022. Per calcolare il risparmio massimo medio nell’arco di un anno, per ogni categoria il mese più vantaggioso è stato messo a confronto con quello più caro. In dettaglio (in percentuale), per la top-10: Macinacaffè (-13,0%), Montalatte (-12,5%), Macchine per caffè espresso (-11,9%), Macchine caffè lungo (-11,6%), Macchine da caffè a cialde (-11,3%), Pulizia macchine da caffè (-9,6%), Capsule & Cialde (-9,5%), Caffè (-8,3%), Macchine da caffè a capsule (-6,7%), Caffettiere Moka (-5,9%).

[6] idealo ha analizzato il prezzo medio mensile sul proprio portale italiano, in particolare per le categorie relative alla preparazione del caffè. Periodo: da ottobre 2021 a settembre 2022. Per calcolare il risparmio massimo medio nell’arco di un anno, per ogni categoria il mese più vantaggioso è stato messo a confronto con quello più caro. In dettaglio (in euro), per la top-10: Macchine per caffè espresso (-72,45€), Macinacaffè (-16,07€), Macchine da caffè a cialde (-14,10€), Macchine caffè lungo (-11,12€), Macchine da caffè a capsule (-9,41€), Montalatte (-7,01€), Pulizia macchine da caffè (-2,43€), Caffettiere Moka (-2,11€), Caffè (-1,63€), Capsule & Cialde (-1,53€).

[7] Sul portale italiano di idealo a fine settembre 2022.