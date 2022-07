Economia digitale e professioni del futuro: l’Art & Digital Curator

Svolgere l’attività di curatore di una mostra d’arte rappresenta un’attività molto più complessa della semplice selezione di opere. Comprende, infatti, tutta una serie di step: la concettualizzazione del progetto, la sua pianificazione e realizzazione in uno spazio specifico (reale o virtuale), la mediazione con il pubblico e anche la documentazione e la valutazione finale. Nel complesso, si tratta più di prendersi cura (come indica il termine curatore ) e di vigilare sul corretto funzionamento della mostra e di cercare di comunicarne i contenuti a chi la visita, di persona o a distanza.

Cambia il mondo, cambia l’arte e cambiano anche i curatori, il loro ruolo e la loro definizione, le funzioni esercitate nell’ambito di un sistema complesso e in continua evoluzione. Per tutti questi motivi è nata la figura dell’ART & DIGITAL CURATOR, chiamata, mai come oggi, a confrontarsi nell’ambito digitale, che con sempre maggior peso è entrata a far parte della produzione artistica e della sua divulgazione e valorizzazione.

Il percorso formativo gratuito nasce per fornire, ai curatori di domani, le competenze tecniche per svolgere questa complessa professione, con un occhio rivolto al digitale e alle nuove tecnologie di promozione.

Il corso, rivolto a tutti coloro che vogliono apprendere la pratica metodologica della professione, avrà inizio il 19 settembre 2022 e la partecipazione è completamente gratuita.

Per partecipare è necessario rispondere ai seguenti requisiti:

– possedere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni alla data di avvio del percorso formativo;

– essere residenti o domiciliati in Lombardia;

– essere in stato di disoccupazione;

– essere in possesso di un titolo di studio attinente al campo artistico e culturale (il titolo di studio minimo è il diploma di scuola media superiore).

L’opera d’arte ha oggi una funzione di catalizzatore di pensieri, idee e sentimenti e ciascun spettatore viene messo in contatto con gli altri individui, grazie alla sollecitazione e al dialogo che l’opera suscita. Le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per diventare un Curatore sono molteplici, ed è per questo motivo che è nato il corso gratuito in Art & Digital Curator, per fornire una formazione specialistica che permetterà all’allievo di acquisire competenze rappresentative e nuove opportunità connesse agli ambiti creativi, lasciando però il visitatore sempre al centro di nuovi percorsi esperienziali.

Qual è il ruolo del curatore nell’organizzazione di mostre di arte digitale in spazi offline e online? Come può sviluppare il marketing culturale e la comunicazione dell’arte 3.0? Quali sono e come vanno utilizzate le tecnologie digitali di analisi delle opere d’arte?

Queste e molte altre tematiche verranno trattate, a partire dal 19 settembre 2022, durante 320 ore di formazione mista (parte in presenza a Milano, e parte in FAD sincrona) suddivise in 14 moduli.

Al termine del corso un’importante opportunità. 200 ore di stage da svolgere in prestigiosi musei pubblici, fondazioni private, grandi mostre, fiere, gallerie e spazi indipendenti, che aiuteranno a concludere la formazione, vivendo in prima persona il mondo dell’arte.

Per visionare il programma ed iscriversi al Corso di formazione ART & DIGITAL CURATOR visita https://www.actl.it/fedora-3-0/