Giornata Mondiale dell’amicizia, quando la cucina unisce

Il cibo unisce e crea convivialità, quante volte infatti un gruppo di amici si trova riunito attorno a una tavola? Per celebrare la Giornata Mondiale dell’amicizia del prossimo 30 luglio, HelloFresh, il rivoluzionario servizio di box ricette a domicilio, ha creato una ricetta capace di mettere in sintonia tutti i palati, basata sulla cena come esperienza di condivisione dalla preparazione alla tavola.

In Italia l’amicizia passa spesso attraverso un buon piatto da gustare insieme, davanti al quale riscoprire il piacere della condivisione. Il forte legame tra amicizia, cibo e convivialità è dimostrato dalla survey commissionata da HelloFresh all’istituto di ricerca Censuswide, dove spicca un dato interessante: cucinare per e con i propri amici è considerato come una delle modalità preferite per celebrare lo stare assieme. Infatti il 56% degli italiani preferisce preparare e consumare un pasto a casa con gli amici o propri cari, denotando quindi quanto la dimensione casalinga e intima possa contribuire al rapporto umano.

Questo dato è confermato dalla volontà dei nostri connazionali di migliorare le proprie capacità culinarie ed espandere il repertorio in cucina proprio per poter rendere speciale una cena con gli amici: il 59% dei rispondenti si cimenterebbe nella preparazione di un piatto per poi goderselo con le persone più vicine. Una cena speciale cucinata a casa offre anche altri vantaggi, come l’atmosfera più raccolta e rilassata (per il 56%) che favorisce la conversazione e dimostra l’affetto per gli amici (46%).

“Le box ricette di HelloFresh sono un alleato fondamentale per un’occasione di ritrovo tra amici – afferma Stefano Cracco, Co-Managing Director e Chief Operating Officer HelloFresh Italia, – è sufficiente pensare all’ampia varietà di spunti e ispirazioni che si possono trovare all’interno delle 13 nuove proposte che ogni settimana arricchiscono i nostri 5 menù disponibili (Famiglia, Carne & Pesce, Vegetariano, Conta-Calorie e Flexitariano, la nuova preferenza che prevede la maggior parte di piatti veggie, senza rinunciare però ad alcuni piatti a base di proteine), tutti a base di ingredienti sempre freschi e di qualità. Non sarà più un problema pensare a cosa poter preparare per dare un twist creativo al menù della serata, basterà lasciarsi ispirare dalle nostre ricette, seguire la scheda illustrata e realizzare un piatto ricco di gusto in 6 semplici step e in massimo 30 minuti. Inoltre la praticità del nostro servizio elimina i pensieri più ingombranti nella routine quotidiana, dalla spesa al rischio di sprecare alimenti in eccesso, perché i nostri ingredienti sono già preporzionati.”

Cosa si preferisce cucinare con e per gli amici? Gli intervistati hanno sottolineato quanto la componente del divertimento sia importante per un pasto in compagnia (per il 63%), in altri casi anche il mix di sapori diversi ed esotici è ben accolto (54%), come anche la reinterpretazione di piatti della tradizione con tocchi contemporanei e audaci (56%). I piatti perfetti per una serata in compagnia devono avere come requisito fondamentale per il 70% il sapore, per il 63% la qualità, per il 42% la facilità di preparazione e, infine, per il 29% la praticità: tutti valori che rientrano nella mission di HelloFresh.

La Giornata Mondiale dell’amicizia trova il piatto celebrativo ideale nella ricetta pensata da HelloFresh: kofta di pollo alle erbe con dressing allo yogurt e tabbouleh di farro. Gli aromi orientali – primo tra tutti il cumino – si uniscono in un mix colorato e saporito, equilibrati dalla salsa allo yogurt bianco e il tabbouleh, pietanza araba del Vicino Oriente.

La facile lavorazione delle materie prime permette a tutti gli invitati alla cena di dare una mano, creando un’armonia divertente e leggera, preludio della condivisione di un piatto delizioso.

“La facile pianificazione e la personalizzazione delle soluzioni offerte da HelloFresh rappresentano componenti importanti nell’organizzazione di una cena tra amici – continua Stefano Cracco. “Attraverso il sito o l’app, l’utente ha la possibilità di convertire le 3 ricette per due persone comprese nell’abbonamento settimanale in un unico meal kit per sei commensali, così da avere tutti gli ingredienti necessari e preporzionati pronti per l’occasione. La flessibilità del nostro servizio è un punto di forza nella caotica vita di tutti i giorni”.