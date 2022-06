Giornata Mondiale degli Oceani, i rifiuti elettronici e le piccole azioni che possono aiutare il pianeta

Uno stile di vita sostenibile è alla base del progetto CertiDeal, sito specializzato nella vendita di prodotti high tech ricondizionati tra cui iPhone, Samsung, iPad e Mac.

Ecco perché, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani, l’azienda è determinata a incrementare la consapevolezza delle persone e promuovere una coscienza ambientale più sostenibile attraverso piccole azioni e consigli che possono aiutare il pianeta.

L’acqua, nel ciclo di produzione di smartphone è indispensabile: per la realizzazione di un nuovo device, vengono utilizzati ben 12 litri di acqua pulita. In Cina per esempio, con lo sfruttamento del neodimio[1] si genera acqua acida che, combinata a rifiuti con alti livelli di radioattività e metalli pesanti, vanno ad inquinare le falde acquifere. Anche all’altra parte del mondo la situazione non è delle migliori: in Cile, Argentina e Bolivia l’uso massiccio di H2O per la produzione litio[2] causa conflitti d’uso con le popolazioni locali, al punto di compromettere la loro sopravvivenza.

Acquistare un nuovo prodotto hi-tech, comporta a tutti gli effetti delle conseguenze altamente impattanti sull’ecosistema: scegliere di rigenerarlo e non gettarlo, invece, fa bene all’ambiente, riduce le emissioni e lo spreco tecnologico. Un business, quello del mercato dei ricondizionati, che cambia le carte in tavola rispetto all’acquisto di un telefono nuovo e permette di recuperare metalli e terre rare, estratti spesso, in modo controverso. Consente, inoltre, di costruire un nuovo paradigma per l’elettronica di consumo e alleggerire la spesa dei consumatori.

Secondo il report The Global E-waste Monitor 2021 si stima addirittura che la produzione mondiale di rifiuti elettronici sia destinata a crescere fino a 74 milioni di tonnellate entro il 2030. Cifre esorbitanti che impongo la necessità di un mercato che si occupi della rigenerazione dell’usato – un processo che permette di recuperare valore dai prodotti “abbandonati” riducendo in modo importante la quantità di rifiuti elettronici e il livello di materie prime destinato alla produzione di questi device.

Fortunatamente oggi, la consapevolezza degli effetti dannosi che i comportamenti dell’uomo stanno avendo sull’ambiente, sta progressivamente crescendo. Stiamo assistendo a una maggiore incidenza di prodotti sostenibili e “sea-frendly” e a dimostrarlo, anche gli ultimi dati del mercato globale dei ricondizionati, che da qui al 2024 varrà non meno di 65 miliari.

La Giornata degli Oceani è quindi un’ottima occasione per riflettere sui benefici che gli oceani sono in grado di fornirci e ricordare ad ogni individuo di interagire con i mari in modo sostenibile, anche attraverso le scelte di acquisto e il rapporto con la tecnologia. Per agire concretamente e salvaguardare gli oceani, partendo proprio dallo smartphone, CertiDeal consiglia 5 piccole azioni:

Attenzione alla plastica: cover, caricatori, rivestimenti per gli schermi… La plastica è ovunque, ma non solo negli accessori per cellulari: si stima che all’interno di uno smartphone siano presenti ben 42 grammi di questo materiale! Scegliere di prestare più attenzione alla batteria, per esempio, e considerare di far durare nel tempo il nostro device anziché acquistare sempre l’ultimo modello, potrebbe davvero fare la differenza. Sia per il pianeta, sia per le proprie tasche!

Lo smaltimento: l’80% dei rifiuti di plastica negli oceani viene da terra e parte di questi rifiuti proviene anche dai dispositivi elettronici: la mole è tale da essere equivalente al peso di quasi 4.500 Torri Eiffel. Chiunque può provare nel suo piccolo a porre un freno a questa situazione ambientale, facendo attenzione a smaltire correttamente le componenti da gettare, dai cellulari fino al resto dei prodotti che dobbiamo eliminare. Una soluzione potrebbe essere rimettere in circolo i vecchi smartphone regalandoli, ad esempio, a familiari/amici, o ancora, portandoli in centri di recupero.

Lunga vita ai device: Acquistando un ricondizionato la vita di un dispositivo si allunga e di conseguenza, si riduce lo spreco tecnologico. Riciclare è sempre una buona idea e ridurre la produzione di rifiuti derivanti dall’estrazione e dalla creazione di dispositivi elettronici è ancora meglio per limitare il nostro consumo, nonché l’impatto ambientale. Con l’acquisto di un prodotto ricondizionato su CertiDeal, per esempio, è possibile di abbattere e ridurre drasticamente la produzione di gas serra e CO2.

E il Wi-Fi e le App? L’uso del Wi-Fi permette di risparmiare l’energia della rete mobile (l’uso del Wi-Fi consuma in media 10 volte meno energia della rete mobile). Inoltre, disattivando le applicazioni in background mentre non le si usa può diminuire il consumo dei dati.

Anche a lavoro: ottimizzando l’invio delle e-mail, è possibile strizzare l’occhio all’ambiente: una mail di 1 MB emette ben 20g di CO2 durante il suo ciclo di vita! Consiglio: se possibile, non moltiplicare il numero di destinatari e limitare l’invio di allegati, svuotando spesso la posta eliminata. Infine, attenzione anche alle video call, che consumano 10 volte di più di un’ora di audio conferenza – anche un gesto così piccolo come spegnere la videocamera potrebbe aiutare l’ambiente!

[1] elemento chimico utilizzato nei magneti dei cellulari.

[2] Metallo presente nelle batterie degli smartphone.