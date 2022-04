Apre al pubblico MIND Milano Innovation District

Lendlease è lieta di annunciare il programma completo che animerà la prima edizione del MIND FEST il 30 aprile e 1° maggio a MIND Milano Innovation District: due giornate di festa per l’inaugurazione del nuovo quartiere milanese, con musica, arte, scienza, sport e benessere per sperimentare il distretto dell’innovazione ed esplorare il nuovo MIND Village.

A 7 anni da Expo 2015, il MIND Village apre per la prima volta al pubblico con un ricco palinsesto di eventi, iniziative musicali e artistiche, e laboratori con esperti e scienziati, speech ed attività sportive (scherma, basket e molto altro) per i cittadini milanesi e non solo.

Protagonisti delle due giornate, workshops scientifici per adulti e bambini curati da esperti che lavorano a MIND, incontri sull’innovazione, sulla città del futuro e sulla creatività, nonché ricerca.

Giulio Maira, Neurochirurgo e docente universitario, illustrerà il funzionamento del Cervello e la vastità delle sue connessioni con un incontro dal titolo “Il Cervello è più grande del cielo” Domenica 1° maggio alle 12.

Tra gli appuntamenti che contribuiranno ad animare MIND Fest, una conversazione con Elisa, Sabato 30 alle ore 17, e workout training con Paolo Zotta sabato dalle 10.30 alle 18.30

Il percorso lungo il Decumano di Expo 2015, curato da Migliore+Servetto con un sentiero giallo, condurrà verso il cuore di MIND, che vedrà artisti all’opera, esibizioni di buskers e musica dal vivo con musicisti quali Ivan Talarico, Mr Steve, Groovositive, Helena Hellwig, Mark Zitti e i Fratelli Coltelli ed Ana Flora. Il tutto, ai piedi di una mongolfiera che accoglierà i visitatori per un tour panoramico di MIND.