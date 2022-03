La moda etica e sostenibile di Altromercato

Entusiasmo e vitalità, impegno per i produttori e per il pianeta hanno portato alla realizzazione della nuova Cooperative Collection Rise up di On Earth PE22, sotto il cappello di Altromercato.

Un’esplosione gioiosa di libertà e leggerezza che vuole trasmettere cosa significa tessere con cura una trama in cui si intrecciano le idee e le esperienze di quattro realtà che hanno fatto della moda etica una vera e propria missione: Progetto Quid, AltraQualità, Equomercato, Meridiano361.

Sensorialità, Spontaneità, Vitalità e Relaxed Femininity sono le parole chiave di questa nuova collezione.

On Earth è un brand unico, il filo che unisce realtà italiane produttrici di abbigliamento e accessori ecosostenibili con il fine ultimo di promuovere una moda etica che rispetti le persone e l’ambiente.

La collezione comprende una produzione artigianale di abbigliamento etico, accessori e bijoux realizzati in Italia e nel Sud del Mondo. I prodotti sono marchiati On Earth, per ricordare a tutti che abitiamo un unico pianeta e che le nostre scelte quotidiane possono migliorare l’impronta che lasciamo sulla terra.

La collezione PE22 punta su colori a tinta unita che si alternano a stampe floreali e giocano con pattern a righe creando una selezione unica e particolare, silhouette ariose e leggere si accostano a ruffles e arricci mettendo in evidenza una femminilità gioiosa e libera. Nei tessuti si alternano viscose fluide e dal peso leggero, dove si esprime pienamente la stampa, a garze di cotone, lino, modal, lyocell e molto jersey per le sue caratteristiche di grande adattabilità alla stagione estiva.

Accessori

Negli accessori, la pelletteria – conciata da realtà etiche che non utilizzano lavoro minorile e che rispettano le normative locali sull’impatto ambientale – gioca con i colori di collezione albicocca, ciclamino e acqua e con i toni neutri del bianco e nero. Tanti i modelli e le misure: dalle borse ampie con linee pulite ed essenziali, ai modelli contenuti come secchielli e pochette, il tutto arricchito da arricciature, nodi, ricami che formano eleganti arabeschi e proposte multicolore.

Funzionalità e praticità due degli elementi principali: borse che si trasformano in zaini, interni con comodi scomparti o tasche contenitore anche per la bottiglietta d’acqua nei modelli più ampi.

Tracolle sganciabili nei modelli portabili anche a spalla, doppia tracolla nelle borse magnolia per trasformarle in look elegante o sportivo a seconda dell’occasione.

Tante anche le proposte non in pelle: canvas in due motivi decorativi (floreale e a righe multicolore) e fibra con interni in tessuto di sari riciclato.

Tra le novità, spiccano i nuovi accessori in nylon riciclato. Zaini, borse e portafogli che uniscono funzionalità, originalità e impegno per l’ambiente.

Stole

Fanno parte della collezione anche le coloratissime stole in fibre naturali: dal cotone biologico, al bambù, alla seta pura o mista al cotone, al lino, al cotone fino alla seta riciclata.

Bijoux

Un’ampia offerta di bijoux tra anelli, collane e orecchini disponibili in molteplici forme e colori. Realizzati principalmente in tagua, conosciuto anche come “avorio vegetale” (ricavato dal seme di una pianta tropicale), ottone, bronzo e pietre.

Grande risalto viene dato alla lavorazione artigianale dei materiali: tagua e ottone lavorati al laser, metalli martellati e goffrati, lavorazione a filigrana, intrecci di fili di metallo per comporre prodotti tridimensionali.

Per il periodo estivo sono state realizzate leggere collane multifilo in perline e pietre, cavigliere e particolari orecchini a cuff, ideali per chi non desidera perforare i lobi.

Tutti i capi della collezione sono realizzati da artigiani produttori, soprattutto donne, che grazie al loro lavoro riescono a raggiungere l’indipendenza e molte di loro ad allontanarsi da situazioni di disagio e violenza. Si tratta delle artigiane indiane dei gruppi di Asha, Manjeen, Auromira, Creative, EMA, MKS che lavorano ogni giorno per progetti di sviluppo sociale e di empowerment femminile, così come Camari in Ecuador, Allpa in Perù, KTS in Nepal e Quid in Italia.

La collezione Rise up di On Earth è disponibile in selezionate Botteghe Altromercato e su Shopaltromercato.it è possibile trovare una selezione della collezione.