Orientarsi nella scelta del proprio futuro professionale, torna #EY4NextGeneration

Supportare le nuove generazioni ad orientarsi nella scelta del proprio futuro professionale e valutare i profili più meritevoli per un inserimento diretto in azienda: è questo l’obiettivo della seconda edizione di #EY4NextGeneration, il programma di orientamento professionale e volontariato di competenza offerto gratuitamente dai professionisti di EY ai giovani che stanno entrando nel mercato del lavoro.

Dopo un’edizione 2021 che ha visto più di 1200 iscrizioni ai corsi online, 750 candidature per il programma di mentoring e 540 ore di formazione erogate, quest’anno #EY4NextGeneration torna con un ricco e ambizioso programma e un’offerta formativa gratuita e multidisciplinare.

“Meglio un colloquio da remoto o dal vivo?”, “Come evitare uno stage fuffa”, “La verità sui processi di recruiting”, “Strade, percorsi e attività della consulenza al femminile”, “In due pagine: istruzioni per un curriculum impeccabile” sono solo alcuni dei titoli delle decine di Instagram Live previste ogni settimana fino al 5 luglio sul canale Instagram @ey_italy.

#EY4NextGeneration offre inoltre articolati percorsi di mentoring individuali, organizzati con l’ausilio di una piattaforma di intelligenza artificiale, che proporrà il miglior matching tra mentor rappresentati da professionisti e professioniste di EY e mentee, e assegnerà a ciascun partecipante la figura più adeguata sulla base degli interessi e le attitudini individuali. Il mentor, infatti, farà da vera e propria guida al mentee e sarà in grado di ispirare e consigliare, ma anche fare il punto sul suo percorso e suggerire i prossimi passi. Uno strumento strategico che tende a far emergere e valorizzare il capitale umano dei giovani talenti con l’ausilio della tecnologia, volto anche all’individuazione di quei profili più in linea per un’assunzione in EY. La stessa leadership di EY si è resa disponibile per fare da mentor ai migliori candidati, che avranno così l’opportunità di confrontarsi one to one anche con i vertici aziendali.

Commenta Francesca Giraudo, EY Europe West Business Talent Leader: “Ogni giorno EY contribuisce con le sue competenze all’evoluzione del Sistema Paese. Con #EY4NxtGeneration facciamo un ulteriore passo in avanti: mettiamo a disposizione le nostre persone, il nostro capitale più importante, per aiutare i più giovani a costruirsi il percorso lavorativo il più vicino possibile alle loro aspirazioni. #EY4NxtGeneration è più di un’attività di orientamento: prevede l’inserimento in azienda per i profili più in linea con le nostre posizioni. Da quest’anno #EY4NxtGeneration sarà infatti un canale importante nel nostro processo di selezione dei candidati”.

#EY4NextGeneration è un’iniziativa di EY Ripples, il programma globale di volontariato di EY, che permette alla popolazione dell’azienda di “donare le proprie competenze” offrendo il talento, l’esperienza e le competenze di EY per far fronte alle sfide sociali e ambientali più impegnative.

Il programma dettagliato delle Instagram Live e le modalità di iscrizione al programma di mentoring sono disponibili al sito: https://www.ey.com/it_it/careers/ey4nextgeneration-2022