Italiani on the road: boom del camper

“La strada è vita”: questa famosa citazione dello scrittore americano Jack Kerouac si sta rivelando sempre più attuale anche quando si parla di viaggi, catturando l’essenza della ricerca di libertà e di avventura che solo gli on the road sanno dare. E se la strada è la via per scoprire meglio se stessi e il mondo, non stupisce come siano sempre più gli Italiani e i giovani a decidere di partire per un viaggio in camper: è quello che emerge dai dati sull’andamento delle prenotazioni di Yescapa, piattaforma leader europea di camper sharing con 10 anni di storia, nel periodo compreso tra gennaio e dicembre 2021 su 40.000 utenti locali attivi (il doppio rispetto all’anno precedente).

Il camper sharing sta vivendo una vera e propria età dell’oro, grazie anche all’abbassamento dell’età media dei viaggiatori e dei proprietari privati che mettono a disposizione i propri veicoli: sempre più giovani rispondono al richiamo dell’avventura e della strada, partendo spesso in coppia per un romantico viaggio. E se lo Stivale è sempre molto amato per un emozionante on the road, le destinazioni d’Oltralpe sono state addirittura più richieste dagli Italiani; tra le mete più gettonate, Milano, Roma, Gran Canaria, Fuerteventura, Lisbona, Lanzarote, Alghero e Olbia. Il 2021 è stato l’anno della ripresa e di un netto boom del settore, confermando come il camper sharing sia una formula di viaggio vincente.