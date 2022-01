Nachos messicani

I nachos sono un piatto tradizionale messicano. Sono usati come antipasto e sono l’accompagnamento perfetto per la salsa guacamole. Si può anche servire con formaggio cheddar.

Ingredienti

225ml di acqua

300g di farina di mais, tipo fioretto

75g di farina di grano

un cucchiaino di sale

un cucchiaio di burro

olio per friggere.

Preparazione

In una ciotola mescolare i due tipi di farina, il sale e il burro. Una volta mescolati gli ingredienti, aggiungere l’acqua un po’ alla volta per ottenere un impasto consistente; lasciar riposare per circa 10 minuti.

Stendere l’impasto con l’aiuto di un mattarello ottenendo una sfoglia sottile, tagliarlo a triangoli e lasciarlo riposare in frigo per circa un’ora.

Friggere i triangoli in abbondante olio, poi scolarli su carta assorbente.