Cina: Georg Jensen aprirà il suo Digital Flagship

Da questo autunno Tmall ospiterà il flagship store di Georg Jensen, brand di lusso scandinavo che per la prima volta aprirà su un marketplace non proprietario in Cina.

Grazie al nuovo flagship store su Tmall, i consumatori in Cina avranno l’opportunità unica di scoprire le collezioni iconiche del marchio, a partire dagli anelli Fusion. I quasi 900 milioni di utenti attivi della piattaforma – la maggior parte dei quali Millennial e Gen Z esperti di digitale – scopriranno la sua vasta collezione di pezzi eleganti e senza tempo, ma anche i forti valori dietro uno dei marchi storici più affermati della Danimarca.