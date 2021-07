Trekking in Umbria nel mese di Agosto 2021

Si rinnova nel mese di Agosto 2021 la proposta di trekking nella natura in Umbria, con “I Tuoi Cammini”; si tratta di escursioni in luoghi particolari, ameni, in luoghi del silenzio, come quelle nel Parco Regionale del Monte Subasio con la luna piena con picnic, nel Parco nazionale dei Monti Sibillini con il concerto ad alta quota di Francesca Michielin in collaborazione con la Rassegna I Suoni Controvento, nella Valle Intiera tra Spoleto, Monteluco e Montefionchi dove è nascosto l’Eremo di Malimpanchittu e nel Parco che non c’è, tra il Monte di Civitella e la Valle di Campofoglio nei Comuni di Scheggino e Ferentillo.

Il progetto I tuoi Cammini, è nato ad Assisi, ed ha tra i suoi obiettivi, quello di collegare il turismo attivo all’aria aperta e l’offerta turistico-paesaggistica, culturale ed enogastronomica dell’Umbria e del Monte Subasio. Vuole essere un punto di riferimento per rispondere alla richiesta di chi vuole camminare, di chi vuole scoprire luoghi sconosciuti immersi nella natura, ma anche di collegare l’attività outdoor ad eventi di musica, cultura ed enogastronomia, o chi vuole percorrere “i Cammini”.

Queste le passeggiate organizzate per il mese di Agosto 2021:

Domenica 1° agosto – Scheggino (Pg) ore 8.30 – Escursione nel Parco che non c’è, il Monte di Civitella e la Valle di Campofoglio. Nel cuore della Valle del Nera, un suggestivo cammino fra aperti panorami e segni di una civiltà montanara quasi cancellata dal tempo. Terra ricca di acqua, di boschi e di presenze animali, numerose antiche fonti ne costellano il territorio così come i resti di carbonaie, i ruderi di stazzi e di casali che ne testimoniano la passata vitale frequentazione.

Domenica 8 agosto – Spoleto (Pg) ore 8.30 – La Valle Intiera tra Spoleto, Monteluco e Montefionchi, un angolo di incanti inaspettati. L’eremo, la valle, le cascate e una foresta preistorica. La Valle Intiera è una valletta sconosciuta tesoro incontaminato di biodiversità. Numerose sono le specie endemiche sia animali che vegetali. Per raggiungerla si passerà vicino ad un curioso quanto antico sito eremitico: l’eremo di Malimpanchittu. (Numero massimo di partecipanti 20 persone per preservare la fragilità dell’habitat).

Domenica 22 agosto – Forca Canapine (Norcia, Pg) ore 9.30 – Trekking ai Confini del Parco nazionale dei Monti Sibillini. I pantani di Accumuli e il Monte Signori con al termine concerto con Francesca Michielin in collaborazione con la rassegna Suoni Controvento. Vagare senza meta in un mare di verde, fra dossi alberati, colli fioriti dalle dolci forme arrotondate, laghetti che si tingono di rosso al tramonto, circondati da un panorama che comprende la mole del Monte Vettore e i meravigliosi Monti della Laga. Terra di frontiera da sempre, resa magica dal silenzio degli spazi incontaminati. Al termine dell’escursione il concerto di Francesca Michielin FEAT – Fuori dagli Spazi (per informazioni sul concerto: https://suonicontrovento.it/event/francesca-michielin-fuori-dagli-spazi-live/)

Giovedì, 26 agosto – Assisi (Pg) ore 18.00 – Escursione con la luna piena sul Monte Subasio, Montagna Sacra, con un percorso ad anello da Fonte Bregno luogo cardine del pellegrinaggio sulla via di San Francesco, per arrivare al Sasso Piano e proseguire fino al Mortaro Grande da cui si discende per tornare a Fonte Bregno per un pic nic in notturna

Domenica 29 agosto – Castelluccio di Norcia (Pg) ore 8.30 – Traversata ad anello del Piangrande da Castelluccio di Norcia fino al Monte Ventosola. Itinerario tra i più suggestivi del Parco Nazionale dei Monti Sibillini per le vedute sia sulla piana di Santa Scolastica che sul Pian Grande. Attraverso il Mal Passo si sale in quota e si traversa la dorsale in filo di cresta fino a tornare a Castelluccio.