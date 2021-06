Studenti fuorisede in affitto: prezzi delle stanze in calo

Dopo il difficile periodo della pandemia, che in molti casi aveva svuotato le principali città italiane meta di studenti e lavoratori fuori sede, sembra che finalmente anche il mercato delle stanze in locazione sia in ripresa. Immobiliare.it, infatti, segnala come i numeri, rispetto ad inizio anno, segnino una crescita record delle ricerche di posti letto, in alcuni casi superiore al +600%, come ad esempio a Palermo, e al +500% come a Venezia.

Inoltre, rispetto al pre-pandemia, si assiste ad uno stop nel caro-stanze, anzi per la prima volta dopo diversi anni il budget necessario alla locazione di un singolo posto letto è sensibilmente diminuito: ad esempio, in tre delle città storicamente più richieste e costose, Milano, Firenze e Bologna, i prezzi risultano scesi dell’11% nei primi due casi, mentre a Bologna il calo ha raggiunto il 16%.