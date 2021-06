Chit Start: il manuale per imparare a suonare la chitarra

Rinascere a partire dalla musica. Al via l’iniziativa editoriale di ChitarraFacile.com, un manuale completo per chi vuole imparare a suonare la chitarra da zero

Fare musica, suonare, aiuta a stare bene. Non a caso all’inizio dell’emergenza sanitaria da Covid19, l’Italia ha reagito suonando e cantando dai balconi delle proprie case per lanciare così un messaggio di speranza. I numeri però ci dicono che In Italia 77 Italiani su 100 non hanno mai suonato uno strumento musicale. L’indagine è stata condotta su un campione rappresentativo di 2800 italiani adulti, dall’Ispo, per conto della Disma (Distribuzione industria strumenti musicali e artigianato). Tuttavia, complice anche la pandemia, è un settore in ripresa soprattutto su internet, dove sempre più persone scelgono di imparare a suonare o migliorare le proprie abilità.

Proprio in questo momento così particolare, di ‘rinascita’, David Carelse chitarrista e fondatore di ChitarraFacile.com, una scuola online attiva dal 2009 che si rivolge principalmente ad appassionati ed hobbisti, ha deciso di pubblicare ‘Chit Start’, sottotitolo, come accordare le note, gli accordi e molto altro…, un manuale di 111 pagine a colori con informazioni utili e preziose. Con l’acquisto del libro si avrà la possibilità di accedere ad un’area riservata dove sarà possibile trovare esecuzioni di esercizi, video-lezioni e spiegazioni anche a livello teorico. Inoltre, a ciascun allievo sarà assegnato un tutor personale di riferimento con il quale interfacciarsi per qualsiasi dubbio o informazione.

Come scegliere la prima chitarra, quali sono gli strumenti indispensabili da portare sempre con sé, qual è la postura corretta di base, come leggere le tab, come leggere le note, sono solo alcuni dei temi affrontati nel libro che intende, inoltre, fornire semplici trucchi per imparare ad evitare errori e difficoltà comuni.

“Il manuale consente di creare solide fondamenta per le basi sulla chitarra. Gli altri manuali, corsi per principianti, webinar, non forniscono certe informazioni fondamentali per chi inizia – spiega Carelse – Il risultato era che la maggior parte degli studenti che arrivava da noi aveva dei problemi da risolvere, convinzioni e impostazioni sbagliate”.

Oltre 120.000 persone hanno scelto i corsi gratuiti online di ChitarraFacile.com. David Carelse, innovatore ed esperto di didattica, insegna a suonare la chitarra con delle videolezioni, realizzando il primo metodo innovativo per imparare a suonare la chitarra, evitando i metodi antiquati che da sempre propongono lezioni troppo rigide che finiscono per disincentivare l’allievo.