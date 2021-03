Borse di studio per chi sogna una carriera in divisa

Questo difficile periodo, per quanto ricco di sfide, non ha frenato, nel nostro Paese, l’ambizione dei giovani di entrare in una Forza Armata o in un Forza di Polizia. Dato l’elevato tasso di partecipazione registrato lo scorso anno – ben 2.000 tra ragazzi e ragazze – AssOrienta, in collaborazione con Nissolino Corsi, ha deciso di bandire, per il terzo anno consecutivo, il Concorso “Onore al Merito”, prevedendo l’assegnazione di ben 703 borse di studio – a fronte delle 391 del 2020 – per la preparazione ai concorsi in divisa.

Il bando è aperto a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 17 e i 26 anni e l’intera fase di selezione potrà essere svolta in remoto dal proprio smartphone o dal proprio computer tramite l’APP Nissolino Corsi, così da garantire la massima sicurezza dei partecipanti, fondamentale in tempi di pandemia.

“Quest’anno difficile ha creato uno strappo tra ambizioni e opportunità, tra la necessità di formazione e la chiusura di scuole e università. Ha dichiarato Emanuele Buscarino, Presidente AssOrienta “Il nostro dovere è cercare di ricucirlo. D’altronde la mission di AssOrienta è provare a creare opportunità anche quando queste sembrano non esserci”.

Le candidature sono aperte fino al 14 Maggio.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata compilando il modulo pubblicato sulla pagina web dedicata – https://www.nissolinocorsi.it/bando-concorso-onore-merito/.

Le domande dovranno essere inviate, pena l’esclusione, esclusivamente per via telematica a partire da giovedì 18 Marzo 2021 e fino a venerdì 14 Maggio 2021.

Tutte le domande che perverranno oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.