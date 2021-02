Bullismo e cyberbullismo: 6 adolescenti su 10 non si sentono al sicuro online

In occasione della Giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo (domenica 7 febbraio) e del Safer internet day (martedì 9 febbraio) nuovi dati su bullismo e cyberbullismo in Italia, raccolti insieme a ScuolaZoo all’interno dell’Osservatorio indifesa.

I nuovi dati del 2020 sono estremamente significativi, danno la misura dei due fenomeni:

Bullismo e cyberbullismo sono la minaccia maggiore per i ragazzi italiani, dopo droghe e violenze sessuali. Il 61% afferma di esserne vittima e il 68% di aver assistito ad episodi di bullismo e cyberbullismo.

6 adolescenti su 10 dichiarano di non sentirsi al sicuro online in particolare su social media e app per incontri.

Inoltre, ci sono due segnali allarmanti che emergono con forza quest’anno: