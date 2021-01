Un Centro per l’Infanzia ad indirizzo artistico-musicale a Colugna di Tavagnacco

Il Centro per l’Infanzia ad indirizzo artistico-musicale è un progetto unico e innovativo, rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni, che trova la sua ispirazione nel Metodo Reggio e ha come carattere fondante l’integrazione della musica e dei linguaggi espressivi e artistici con l’educazione alle emozioni e alle relazioni.

Un progetto costruito sul piacere della scoperta che punta a mantenere vivo lo stupore del conoscere.

“Un ambiente che favorisce indipendenza ed esplorazione sa accendere il fuoco della conoscenza” L. Malaguzzi

Per scoprire la Città dell’Arte e della Musica, prenota una visita insieme alle insegnanti nella splendida e rinnovata sede di Colugna di Tavagnacco.

IL PROGETTO EDUCATIVO

Una pedagogia attiva che vede il bambino come portatore di straordinarie potenzialità e costruttore della sua conoscenza.

Un approccio maieutico in cui l’educatore diventa facilitatore dei processi di apprendimento, colui che accompagna e sostiene il bambino nelle sue scoperte e riflessioni.

La valorizzazione dei Cento Linguaggi come metafora delle molteplici forme di espressione del bambino: modi diversi per pensare, scoprire, apprendere e dar voce al proprio mondo interiore.

Una didattica individualizzata e una programmazione in itinere, sostenute da una costante documentazione dei percorsi relazionali e di apprendimento dei bambini.

Il lavoro in piccoli gruppi come via elettiva per apprendere e crescere nella relazione del confronto con gli altri.

LE ATTIVITÀ NELLA CITTÀ

Un percorso educativo triennale in cui la mission è quella di accogliere nella vita quotidiana la complessità del reale rendendola fruibile ai bambini attraverso la costante ricerca della ricchezza e della bellezza che essa porta con sè.

Un’equipe di insegnanti specializzate, ciascuna con le proprie competenze e peculiarità, per un progetto didattico comune.

Le attività si sviluppano in una molteplicità di linguaggi:

musica, teatro, danza ed espressione corporea, atelier artistico, angolo della luce, psicomotricità, yoga, asilo nel bosco, educazione alle emozioni.

La frequenza è dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00, con pre e post accoglienza.

ARCHITETTURA PER L’EDUCAZIONE

Gli spazi della Città dell’Arte e della Musica, grazie a

un’importante ristrutturazione del 2018, sono stati riqualificati e

funzionalizzati per creare un dialogo continuo tra pedagogia e

architettura.