Mutuiamo assume 50 Credit Advisor

Immobiliare.it ha annunciato il lancio della sua nuova startup proptech Mutuiamo, che punta a innovare il mondo dei mutui attraverso consulenze gratuite, personalizzate e a distanza per chi sta cercando un immobile da acquistare.

Uno degli obiettivi fissati per il 2021 da Mutuiamo è quello di investire per l’aumento dell’organico nella sede di Roma. Nel corso dell’anno saranno infatti assunti fino 50 Credit Advisor attraverso un processo di recruiting in collaborazione con diversi atenei: i neolaureati selezionati arriveranno a un contratto a tempo indeterminato dopo 6-12 mesi dalla loro assunzione.