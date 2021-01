Giornata Mondiale della Pizza, occasione perfetta per provare una nuova nata

Domenica 17 gennaio 2021, come di consueto, in tutto il globo si celebrerà la Giornata Mondiale della Pizza. Questa costituisce l’occasione perfetta per provare la nuova nata in casa Pizzium, disponibile in edizione limitata grazie alla collaborazione tra Pizzium, Al.ta Cucina e Uber Eats.

Dopo un anno burrascoso e incerto, la pizza racchiude un messaggio di ottimismo: si ispira infatti alla primula, fiore primaverile che nasce dopo le ultime nevicate, simbolo di speranza e della rinascita. Per il palato si traduce nel gusto della tradizione con un alternarsi di sapori decisi e delicati. Gli ingredienti di alta qualità, 100% italiani DOP e IGP si ispirano ai colori vivaci delle primule per accompagnare questo nuovo inizio: oltre le cialde di parmigiano e la fonduta di pecorino c’è il verde rassicurante della foglia di basilico e la passata di pomodorini gialli, in pendant con il colore Pantone 2021.

L’iniziativa fa parte del percorso di collaborazione tra Uber Eats e Al.ta Cucina che propone alla propria community piatti esclusivi in edizione limitata creati con ristoratori di tutta Italia, contenuti originali, sconti speciali e attività volte a entrare nella cucina dei ristoranti alla scoperta dei segreti che si nascondono dietro i loro migliori piatti. Nei prossimi giorni infatti, sui canali Al.ta Cucina sarà pubblicato il video di presentazione della nuova Pizza Primula, disponibile già da oggi su Uber Eats nei ristoranti Pizzium.