Premio Menzione Fedic per il rapporto tra cibo e cinema

Il Giornale del Cibo (www.ilgiornaledelcibo.it), magazine on line di cultura gastronomica e informazione alimentare, edito da CIRFOOD, impresa italiana leader nella ristorazione organizzata, contribuisce alla quinta edizione del Premio Menzione Fedic – Il Giornale del Cibo, assegnato in collaborazione con FEDIC – Federazione Italiana Cineclub al film o cortometraggio in concorso alla 75° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia che meglio ha saputo unire racconto, visione ed emozione nel rappresentare il rapporto tra cibo e cinema.

Il premio, assegnato dal 2014, esprime l’impegno del Giornale del Cibo nel sostenere valori come innovazione, legalità, democrazia, sostenibilità e accessibilità, alimentando un’idea di trasmissione delle tematiche legate al cibo anche attraverso diversi strumenti e linguaggi. La Menzione Fedic – Il Giornale del Cibo infatti riconosce l’opera in concorso che meglio ha saputo interpretare il cibo e l’universo di valori ad esso legati. Il Giornale del Cibo è inoltre Media Partner dell’iniziativa.

La giuria della menzione speciale Fedic-Il Giornale del Cibo è presieduta da Ferruccio Gard (giornalista e artista) e composta da Marco Asunis (presidente Federazione Italiana dei Circoli del Cinema), Alfredo Baldi (storico e critico del cinema), Nino Battaglia (giornalista TGR Rai Piemonte), Carlotta Bruschi (filmaker Fedic), Giuliano Gallini (CIRFOOD – Il Giornale del Cibo), Betty Gianotelli, Carlo Gentile (giornalista RAI), Franco Mariotti (giornalista e Vicepresidente SNGCI), Paolo Micalizzi (critico e storico del cinema), Lorenzo Reggiani e Giancarlo Zappoli (giornalista di www.mymovies.it).

Nel 2017 il riconoscimento è stato ricevuto dal cortometraggio “Le visite” di Elio Di Pace, in cui “il cibo, la sua preparazione, sono parte integrante del cortometraggio che è ambientato in una cucina dove una madre e una zia preparano pasta al forno e pacchi di caffè da portare al figlio e nipote detenuto a Poggioreale”.

Il Premio Menzione Speciale Fedic – Il Giornale del Cibo sarà consegnato l’8 settembre 2018 presso Fondazione Ente dello Spettacolo Hotel Excelsior – Lido VE, (Sala Tropicana 1).