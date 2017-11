Le PMI marchigiane digitalizzano e potenziano il proprio business

mysuite, l’innovativa piattaforma all-inclusive che permette alle piccole e medie aziende, ma anche artigiani, commercianti, professionisti e partite IVA, di controllare e gestire il proprio business online arriva nelle Marche. Un servizio digitale a 360 gradi lanciato da axélero,società attiva nel settore della digitalizzazione delle imprese, che consente alle Piccole e medie aziende di utilizzare quelle soluzioni e strategie di marketing che ad oggi sono appannaggio delle big company. In tutta Italia, migliaia di aziende si stanno dotando di questo innovativo strumento, e le Marche non sono da meno con 12 piattaforme mysuite già rilasciate e operative. In particolare, hanno scelto l’innovazione digitale soprattutto le aziende marchigiane attive nel settore dell’industria manifatturiera (il 33,33% delle attivazioni totali), ma anche aziende che si occupano di ristorazione(25%) e vendita al dettaglio (il 16,67% delle attivazioni).

Le aziende che hanno scelto la piattaforma mysuite per innovare il proprio business e adeguarsi al trend internazionale di digitalizzazione di tutte le attività imprenditoriali provengono da tutto il territorio marchigiano. In particolare, la metà (50%) delle attivazioni totali sono state registrate a Fermo, a cui seguono le attivazioni registrate a Pesaro e Urbino e Ancona (entrambe con il 17% delle attivazioni), Macerata e Ascoli Piceno (entrambe con l’8%). Queste piccole aziende che hanno digitalizzato il proprio business con la piattaforma mysuite, si sono rese in questo modo più competitive sul mercato, perché hanno sfruttato le potenzialità del web e dei Social Network per attrarre nuovi clienti e gestire al meglio quelli già fidelizzati.

Le aziende marchigiane che hanno scelto di dotarsi di questa piattaforma, infatti, hanno oggi l’opportunità di gestire tramite un unico dispositivo, disponibile anche in versione APP mobile, tutto il traffico di dati e richieste che si genera dal proprio sito web e dai propri canali social, oltre che avvalersi del supporto di Consulenti marketing dedicati che con sessioni di consulenza telefonica spiegano ai titolari dell’aziende come utilizzare il software di gestione contatti, definire campagne di marketing, analizzare insieme i risultati commerciali generati dalle campagne di marketing.

Dajana Santoni, Amministratore del Calzaturificio Dario Santoni (www.dariosantonishoes.it) diPorto Sant’Elpidio (FM) è tra gli early adopter marchigiani di mysuite: “Pratica e molto intuitiva la piattaforma di gestione, ricca di funzionalità utili. Ottimo anche il Servizio Clienti che ci ha seguito per tutta la messa a punto dei contenuti del sito”.

“mysuite permette finalmente a realtà di piccola e media grandezza, che nel territorio marchigiano rappresentano una preponderante maggioranza, di approcciarsi ad un nuovo modo di fare comunicazione e promuovere la propria attività, affrontare le grandi opportunità che il web concede, sfruttando il passaparola digitale e una più semplice fidelizzazione della clientela. Tutto questo grazie ad uno strumento semplice da utilizzare, alla portata del cliente anche meno esperto, che viene perfettamente formato da consulenti preparati e professionali. Un passo fondamentale per aprirsi alla digitalizzazione e ad un nuovo modo di intendere il business”, commenta Lorenzo Cicchitti, Senior Digital Sales Marche, axélero.

