SodaStream: 5,5 miliardi di bottiglie di plastica risparmiate

In occasione della Giornata Mondiale della Terra, SodaStream®, brand leader mondiale di acqua frizzante, annuncia i propri traguardi in termini di riduzione dell’impatto ambientale sia a livello globale che locale, raggiunti grazie a partnership strategiche e all’innovazione dei propri prodotti. Da un lato offrendo alle persone soluzioni per uno stile di vita green, dall’altro rendendo sempre più sostenibili i propri stabilimenti produttivi.

Sono, infatti, circa 5,5 miliardi le bottiglie di plastica monouso risparmiate a livello mondiale nel 2023 grazie all’utilizzo di soluzioni SodaStream®. Questo a conferma del crescente interesse dei consumatori (97%)1 verso uno stile di vita più sostenibile. Tuttavia, considerando che meno del 10% dei rifiuti di plastica a livello mondiale viene riciclato2, è importante riconoscere quanto sia significativo l’impatto del comportamento dei consumatori sull’ambiente. Questi dati sottolineano l’importanza di eliminare l’uso di plastica monouso, un’opinione condivisa dal 75% della popolazione globale che sostiene la necessità di porre un divieto nella produzione di tali prodotti3. Per affrontare questa sfida, SodaStream® propone soluzioni riutilizzabili che contribuiscono a ridurre i rifiuti di plastica monouso, offrendo ai consumatori la possibilità concreta di generare un impatto positivo sul pianeta. Alla base della strategia ambientale di SodaStream si trovano, infatti, le sue bottiglie riutilizzabili e il sistema chiuso a ciclo continuo di CO2. Attraverso la riduzione dell’utilizzo di bottiglie di plastica monouso e l’implementazione di un sistema circolare per i cilindri di CO2, SodaStream® promuove un consumo responsabile e la rigenerazione in ogni fase di produzione. Non solo. Oggi il brand ha annunciato il lancio del suo nuovo gasatore Terra nero, ora realizzato con il 50% di plastica riciclata nel suo rivestimento esterno. Considerato il prodotto di punta dell’azienda, questa innovazione rappresenta una tappa significativa nel percorso di SodaStream® verso una gamma di prodotti più sostenibile per il futuro. Oltre alle innovazioni di prodotto, SodaStream® promuove la sostenibilità in ogni aspetto del proprio operato. Grazie alle partnership con Enlight Renewable Energy e TerraCycle®, SodaStream® alimenta oggi i suoi siti di produzione globali in Israele con il 100% di energia rinnovabile. Ha, inoltre, introdotto negli Stati Uniti il SodaStream Free Recycling Program, offrendo ai consumatori una soluzione ecologicamente responsabile per lo smaltimento dei prodotti.

L’impegno di SodaStream a livello globale si conferma anche a livello locale con la collaborazione, per il secondo anno consecutivo, con Plastic Free, onlus nata nel 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sull’impatto dell’inquinamento della plastica monouso. Una partnership che ha visto le due realtà insieme già dal 2023 in un tour da nord a sud dell’Italia, con un intervento di pulizia ambientale lungo i litorali genovese e romano e a Porto Tolle, Rovigo nel Parco del Delta del Po e quest’anno con una giornata di clean up aperto alla cittadinanza nella città di Padova. Complessivamente sono stati raccolti oltre 5000 kg di rifiuti e plastica. Una partnership che si completa anche con una sessione di formazione interna ai dipendenti SodaStream sul tema dell’inquinamento da plastica da parte degli esperti Plastic Free.

“Per SodaStream, la sostenibilità non è solo un obiettivo; è un impegno che è parte integrante di tutto ciò che facciamo, a partire da noi stessi”, ha dichiarato Petra Schrott, Marketing Director di Sodastream Italia. “Mentre celebriamo la Giornata Mondiale della terra, invitiamo i consumatori a unirsi a noi nel nostro percorso verso un futuro più verde, una bollicina alla volta”.

“La collaborazione con SodaStream assume un significato ancor più importante in questa 54esima edizione della Giornata Mondiale della Terra che pone il tema ‘Planet vs Plastic’ proprio con l’obiettivo di richiedere la riduzione del 60 per cento di tutti i materiali plastici entro il 2040. Solo cambiando le nostre abitudini quotidiane e sensibilizzando sempre più persone a farlo potremo raggiungere questi ambiziosi risultati” ha commentato Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus.