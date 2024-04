In Corea del Sud, le cene di lavoro diventano vivaci sessioni di karaoke

Il 93% della comunicazione che intratteniamo tutti i giorni è di natura non verbale. Ciò è particolarmente importante in un contesto aziendale, dove la comprensione dei segnali non verbali può essere cruciale per il successo.

Alla luce di ciò, una nuova mappa della piattaforma di apprendimento linguistico online Preply rivela le abitudini non verbali più importanti da considerare quando si fanno affari in tutto il mondo. L’esperta linguistica Sylvia Johnson ha anche discusso dell’importanza del linguaggio del corpo per il successo aziendale.

Gesti, saluti e riunioni: ecco come differiscono le buone maniere in azienda nel mondo

Saluti: le strette di mano e il contatto visivo sono comuni in Occidente, mentre i saluti in Asia spesso danno priorità all’età e alla gerarchia.

Tempo: la puntualità è fondamentale negli Stati Uniti e in Australia, ma alcune culture, come Spagna e Italia, adottano un approccio più rilassato.

Riunioni: i luoghi e gli orari delle riunioni variano notevolmente. In Messico gli accordi vengono siglati durante il pranzo, mentre la Finlandia utilizza le saune come un modo per stimolare l’apertura e la creatività.

Gesti: i gesti e il contatto fisico possono avere significati diversi nelle diverse culture. Un pollice in su può essere offensivo in Iran e la vicinanza fisica è comune in Brasile, ma in altri Paesi non è cosí.