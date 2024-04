ProPositive: il Dispositivo Antiaggressione Indossabile con due livelli di sicurezza

E’ stato presentato ieri, al Fuorisalone di Milano, ProPositive un progetto innovativo per la sicurezza personale, frutto di oltre due anni di ricerca di miniaturizzazione elettronica, selezione di materiali e soluzioni innovative.

ProPositive è realizzato in metallo (anche prezioso) con trattamento anallergico, è resistente ed equipaggiato con una potente batteria ricaricabile per garantire la massima autonomia.

La modalità di innesco di Propositive è molto pratica ed efficace per consentire una risposta tempestiva alla richiesta di intervento.

ProPositive è la prima soluzione ad offrire un doppio livello di protezione:

Al PRIMO STEP: il dispositivo è in stato di allarme 1: l’anello-spoletta è estratto e il dispositivo emette un forte suono.

Al SECONDO STEP: il dispositivo in stato di allarme 2: l’anello-spoletta è completamente estratto dalla sede. il dispositivo emette un forte suono ed invia tramite App, un messaggio di SOS con geolocalizzazione ai telefoni preimpostati e alla piattaforma web.

Contemporaneamente la piattaforma provvede ad inviare lo stesso messaggio di SOS ai cellulari abilitati che si trovano in un’area circoscritta al chiamante, perché possano intervenire.

ProPositive prevede tre differenti linee prodotto gender free: Jewel: monili preziosi e distintivi; Phone: accessori applicati al telefono cellulare, come un comune supporto; Running: accessori per chi ama l’attività all’aria aperta.

Le offerte digitali di Applicazioni Mobile e di dispositivi per la sicurezza in commercio sono numerose e con i servizi più svariati, e spesso richiedono operazioni da svolgere in situazione di panico. ProPositive si differenzia per il Design accattivante e per la facilità d’uso grazie all’innovativo sistema di attivazione a doppio innesco.

L’azienda ProPositive Srl è licenziataria esclusiva del brevetto industriale che riguarda la realizzazione e produzione del Dispositivo Anti Aggressione Indossabile.

“La nostra Startup pone l’individuo e la sua sicurezza al centro di ogni strategia. Intendiamo partecipare attivamente a ridurre la violenza e le aggressioni fisiche/psicologiche/sessuali, con soluzioni innovative per contribuire a creare comunità sicure. Auspichiamo che ProPositive, porti fiducia e serenità a coloro che lo indossano, consapevoli di disporre di uno strumento efficace e di una rete capillare di supporto” – spiega Monica Pilenghi, CEO di ProPositive.