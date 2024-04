Scrabble Parole di Squadra, una nuova versione delle parole crociate

Il modo in cui usiamo le parole sta cambiando, e così anche Scrabble, che ha svelato un secondo lato del classico tabellone, con la modalità Scrabble Parole di Squadra: una nuova versione, più veloce e immediata dell’originale gioco di parole crociate, proprio in occasione dello Scrabble Day del 13 aprile. Due giochi, doppio divertimento!

La nuova modalità è ora inclusa in ogni copia del gioco. È sufficiente girare il tabellone e utilizzare il set di carte Obiettivo incluso per dare il via a Scrabble Parole di Squadra.

Creato all’insegna dell’inclusività per incoraggiare il lavoro di gruppo, Scrabble Parole di Squadra invita i giocatori a collaborare per raggiungere gli obiettivi di gioco a vari livelli di difficoltà.

Il gioco introduce sfide più dinamiche e un sistema di punteggio semplificato. Il tabellone reversibile offre la possibilità di optare tra due differenti giocabilità consentendo di scegliere tra un’esperienza di gioco cooperativa e veloce o la classica sfida competitiva e più tradizionale.

La nuova modalità è stata ideata per appassionare le nuove generazioni al mondo delle parole. Per questo debutto, Mattel collaborerà con la Federazione Italiana Gioco Scrabble (F.I.G.S.), un’associazione nazionale no-profit, che mira ad ampliare la conoscenza e la popolarità di Scrabble, facilitando l’incontro tra gli appassionati di tutte le generazioni.