Terzo Tempo, per esplorare il concetto di paternità

Uno spazio aperto a ogni uomo che sia padre o sia in attesa di diventarlo per esplorare il concetto di paternità e i cambiamenti che ne derivano, offrendo ai partecipanti un luogo dedicato per condividere le gioie, i dubbi e le difficoltà che l’essere padre comporta, con altri uomini che attraversano fasi simili. Nasce così Terzo Tempo, il progetto promosso da La Grande Casa scs e Mission Bambini nell’ambito di “Scintilla”, progetto avviato dalla Fondazione e dedicato a oltre 200 bambini della fascia di età 0-6 anni e alle loro famiglie.

Terzo Tempo prende il via lunedì 8 aprile 2024 a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, e affronta tematiche di grande attualità: i diversi modi di vivere la paternità e gli stereotipi legati alla figura paterna, il congedo parentale e la conciliazione tra lavoro e vita privata, ma anche il cambiamento degli equilibri all’interno della coppia.

“Quando si parla di genitorialità, spesso ci si concentra solo sulla figura materna, ma con la nascita di un figlio, anche gli uomini devono affrontare una serie di cambiamenti importanti. Terzo Tempo risponde dunque all’esigenza di dedicare loro uno spazio e un tempo specifico, un momento di confronto e condivisione su cosa significa essere padri, quali sono i sogni, le aspettative, le responsabilità, le paure e le insicurezze”. Racconta Flavia Bernardi, pedagogista della cooperativa sociale La Grande Casa scs, referente del progetto.

Terzo Tempo nasce infatti dall’ormai consolidata esperienza de Il Salotto delle mamme, ciclo di incontri dedicati alle donne in attesa o alle neo mamme, durante i quali, con il supporto di esperti, le donne si interrogano su cosa vuol dire vivere la maternità, confrontandosi e condividendo le emozioni e le sfide ad essa collegate.

Il progetto prevede un ciclo di 3 incontri serali ognuno dedicato a una fase specifica della paternità: il papà del passato, del presente e del futuro. Flavia Bernardi, pedagogista perinatale e coordinatrice, e Stefano Valaguzza, educatore e coordinatore del progetto “Sc*arti-Le Arti del riuso”, accompagnano i partecipanti nell’esplorazione delle loro emozioni partendo da tre domande “Cosa vuoi portare con te di ciò che è stato tuo padre e cosa invece preferisci lasciare? Che papà sei? Per cosa vorresti essere ricordato da tuo figlio?”

Il primo ciclo parte lunedì 8 aprile alle ore 20 presso la sede della cooperativa in Cascina Baraggia (via Petrarca 146, Sesto San Giovanni) e prosegue lunedì 15 e lunedì 22 aprile.

Per informazioni e iscrizioni: flavia.bernardi@lagrandecasa.it – 340 7632224

“Dopo Il Salotto delle mamme, siamo particolarmente felici di poter collaborare all’avvio di questo nuovo progetto dedicato ai papà. Terzo Tempo si inserisce nel solco della progettualità di Mission Bambini che da sempre pone forte attenzione all’importanza di investire in servizi a supporto e potenziamento delle competenze genitoriali”, sottolinea Serena Sartirana, Coordinatrice progetti Area Infanzia di Mission Bambini.