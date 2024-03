Capelli: sono di moda i tagli “genderless”

Quest’anno aumentano le richieste di tagli “genderless”, corti e adatti sia a volti femminili che maschili. Nel 70% degli oltre 400 saloni affiliati al Centro di consulenza marchigiano Degradé Joelle, fondato a Monte San Giusto più di 30 anni fa, è in aumento la richiesta di tagli medi e corti. Inoltre, nel 60% dei saloni intervistati sempre più clienti richiedono il Taglio Punte Aria (TPA), tecnica poco invasiva che valorizza le diverse forme del viso e che consente di ottenere acconciature facilmente gestibili anche a casa.

Sebbene spesso si parli di TPA in relazione ai capelli lunghi, in realtà questa tecnica di taglio verticale dalla storia trentennale, riesce a garantire un risultato ottimale anche per le chiome più corte. Il TPA consente infatti di dare leggerezza anche alle capigliature medio-corte e di decidere dove indirizzare le ciocche, per ottenere l’effetto desiderato. Inoltre, si tratta di un taglio capace di eliminare i capelli rovinati e le doppie punte senza intaccare la lunghezza, con un approccio sartoriale che permette di scolpire la chioma entrando nel dettaglio dei movimenti.

“Con il taglio geometrico non è possibile scendere nel dettaglio perché le forme utilizzate sono standard e quindi non c’è margine di personalizzazione – commenta Claudio Mengoni, AD di Centro Degradé Joelle -. Il Taglio Punte Aria, invece, permette di dare forma alla chioma senza penalizzare il volume dei capelli, ma anzi esaltandolo e valorizzandolo al meglio. È una tecnica di taglio che non prevede l’uso del rasoio e di altri strumenti che sfilacciano i capelli, ma si esegue usando solo le forbici”.

Il taglio corto realizzato attraverso il TPA si presta a qualunque tipo di viso e a numerosi styling: liscissimi, mossi, all’indietro con effetto bagnato, pettinati di lato con riga laterale o mossi con frangia e volumi estremi. Può inoltre essere declinato in varianti più soft, grazie a giochi di volumi e scalature personalizzate.

“I capelli corti esprimono una personalità che vuole liberarsi dagli stereotipi ed esprimersi in totale libertà – continua Patrizia Carpentieri, hairstylist formatrice di Centro Degradé Joelle e titolare del salone Creative Team Parrucchieri di Chivasso (To) -. Al taglio si accompagna una gestualità particolare, ad esempio il modo di toccarsi i capelli o di spettinarli per dare volume alla chioma, che alcune donne già possiedono e che conferisce al nuovo look un carattere sbarazzino ma al tempo stesso elegante”.

Per evitare lo “shock da taglio drastico”, l’hairstylist Mengoni propone 5 consigli per valutare se il taglio sia la scelta più adatta alle proprie esigenze e per apprezzarlo al meglio:

-prima di procedere con il taglio, è importante confrontarsi con il proprio parrucchiere, che deve porsi in ascolto delle esigenze della cliente in una vera e propria consulenza orientata a soddisfare al meglio i suoi desideri;

-un determinato taglio di capelli, specie se corto e netto, indica spesso una voglia di cambiamento radicale anche nel proprio atteggiamento: un modo per capire se si è davvero sicure della propria scelta è chiedersi se ci si identifica con il tipo di personalità che il nuovo taglio trasmette;

-mostrare sempre all’hairstylist una foto del taglio che si vuole ottenere: è importante che il soggetto nella foto abbia lo stesso colore di capelli che si indossa in quel momento e una fisionomia simile alla propria;

-all’inizio può essere normale sentirsi un po’ a disagio con il nuovo look, soprattutto se il cambiamento è molto drastico. Meglio aspettare almeno una settimana prima di disperarsi: spesso si tratta semplicemente di abituarsi a un aspetto completamente nuovo che, con un po’ di tempo, si apprezzerà;

-è importante chiedere sempre al parrucchiere indicazioni precise per lo styling e il mantenimento del nuovo taglio.