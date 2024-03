Miopia, in Italia riguarda 15 milioni di persone

La miopia è il difetto visivo più comune al mondo: colpisce quasi 15 milioni di persone solo in Italia. Secondo l’OMS, entro il 2050, la miopia coinvolgerà metà della popolazione mondiale. Fortunatamente, nella maggior parte dei casi la miopia può essere corretta.

Le lenti intraoculari (o ICL fachiche), con oltre 2 milioni di lenti impiantate in tutto il mondo, offrono una soluzione innovativa e affidabile. Sono realizzate in collamero, un materiale morbido, sottile, pieghevole e altamente biocompatibile e vengono posizionate tra il cristallino e la pupilla.

La procedura ICL consente ai pazienti di liberarsi completamente da occhiali e lenti a contatto, permettendo loro di godere appieno le attività all’aperto, compresi gli sport.

La lente fachica o ICL è in grado di correggere il difetto di vista senza alterare la curvatura della cornea. In questo modo, è in grado di dare una qualità della visione superiore a quella di qualunque altra procedura refrattiva corneale.

Per questo le ICL sono divenute un’alternativa standard al trattamento Laser.

Consentono inoltre una minore incidenza dell’occhio secco e la capacità di correggere sia miopie lievi che gravi. Sono particolarmente indicate quando il trattamento chirurgico laser non è praticabile a causa di condizioni particolari dell’occhio.