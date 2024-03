Relazioni, come evitare la “trappola dell’ambiguità”

Mai sentito parlare della “trappola dell’ambiguità“? Un nuovo report di Hinge, l’app pensata per essere cancellata rivela che, sebbene la Gen Z in amore voglia impegnarsi (il 90% degli utenti di questa fascia d’età dice di voler trovare l’amore), è intimorita dal porre domande su questo aspetto, rischiando così di non sapere a quale step di una relazione si trova.

Chiedere all’altro “Noi cosa siamo”, e perché è importante

Il report Gen Z D.A.T.E. di Hinge include consigli e suggerimenti degli esperti su come la Gen Z (ma non solo) può intavolare questa conversazione e fare una sorta di pit-stop della propria relazione per questo 2024. Si tratta infatti di un momento di confronto importante con un potenziale partner per capire a che punto si è e dove si vuole arrivare in un rapporto.

Perché chiedere chiaramente “Noi cosa siamo” è importante:

Il 73% degli utenti di Hinge ritiene che chiedere a qualcuno di diventare il proprio partner sia un requisito indispensabile per stabilire l’esclusività, quindi è un passo che non si può saltare.

Più della metà (57%) degli utenti di Hinge della Gen Z si è trattenuta dal dire a qualcuno ciò che prova per il timore di essere respinta.

Il 46% di chi utilizza Hinge dice di aver evitato di definire una relazione con qualcuno solo perché non era sicuro di come parlarne, cadendo nella trappola dell’ambiguità.

Il report D.A.T.E.

Il report D.A.T.E. (Data, Advice, Trends, and Expertise) di Hinge è stato stilato da un team di esperti ricercatori con dottorato di ricerca e rivela alcuni nuovi insight su 15.000 utenti in merito alle principali tendenze del 2024 e sulle abitudini di frequentazione della Gen Z. Il report completo è disponibile qui.

6 cose da sapere prima di chiedere “Noi cosa siamo” secondo Logan Ury, Director of relationship science di Hinge

Se qualcuno non vuole stare con te, è meglio saperlo subito. Approfitta di questa conversazione per raccogliere più informazioni in modo da poter prendere la decisione giusta per te stesso/a. Se qualcuno ti considera un potenziale partner, non preferiresti saperlo prima piuttosto che dopo?

-Non c’è un momento perfetto per iniziare la conversazione. Parlane quando ti senti pronto/a a smettere di frequentare altre persone. Questo momento varia da persona a persona. Se tendi a fare le cose di fretta, prendi in considerazione l’idea di chiedere il parere di qualche amico per avere un’idea del momento giusto per te.

-Parlane di persona. Pianifica come iniziare la conversazione. Un approccio utile per le discussioni difficili è quello di iniziare spiegando che sollevare l’argomento fa sentire intimiditi o impacciati. In questo modo si trasmette la propria vulnerabilità e spesso si ottiene una risposta più empatica. Si può provare con un’apertura del tipo “Mi sento in imbarazzo a parlarne, ma…” o “È sempre difficile chiederlo, ma…”.

-Comunica chiaramente ciò che vuoi sapere. Vuoi fare chiarezza sulle etichette? Vuoi stabilire l’esclusività sessuale? Vorresti fare il gesto romantico per antonomasia in questo periodo, cioè cancellare le app di dating? Ad oggi ci sono tanti modi diversi di avere una relazione, quindi sii apert* con l’altra persona sulle tue aspettative.

-Accetta che la risposta che riceverai potrebbe non essere quella che volevi. Ricordati che si tratta di una conversazione, non di una negoziazione. Rispetta il punto di vista dell’altro/a e ascolta. Questo significa capire come si sente, non cercare di convincerlo/a a darti quello che vuoi. Anche se non ricevi la risposta che avresti sperato, almeno hai più informazioni, il che ti aiuterà a decidere se continuare o meno.

-Tieni presente che il modo in cui gestisci la conversazione avrà un impatto sulla futura relazione. Indipendentemente dalla decisione di ufficializzare la relazione in quel momento, se scopri che entrambi volete una relazione, ti sentirai felice e sollevato/a. Ma se non ottieni la risposta che speravi? Assicurati di esprimere gratitudine per l’onestà dell’altro, anche se sei deluso/a. In questo modo il partner si sentirà a proprio agio nell’essere sincero/a con te anche in futuro.