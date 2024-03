Le parole più cercate su Subito nel 2023

Subito – piattaforma leader in Italia per comprare e vendere in modo sostenibile e seconda piattaforma di e-commerce con oltre 18,7 milioni di utenti unici al mese[1] – svela gli interessi e le passioni degli italiani attraverso l’analisi delle ricerche degli utenti in piattaforma, che nel 2023 hanno raggiunto quota 2,7 miliardi. Grazie al numero di utenti attivi tutti i giorni – circa 2,5 milioni – e all’eterogeneità della sua community, Subito è in grado di restituire un’immagine nitida delle tendenze e dei mutamenti nei comportamenti dei consumatori italiani in fatto di second hand.

Le top 10 delle parole più cercate su Subito nel 2023

1 Vespa

2 iPhone

3 Panda

4 Camper

5 Cucina

6 Trattore

7 VW Golf

8 Badante

9 Appartamento

10 Divano

Passione motori e mobilità a tutto tondo

Nella mente degli italiani non possono che occupare un ruolo fondamentale i Motori, in tutte le loro sfaccettature: nella classifica delle parole più cercate su Subito nel 2023, infatti, tra le prime 10 posizioni ben 5 sono occupate da veicoli di varia natura. È la mitica Vespa, fiore all’occhiello della mobilità Made in Italy nel mondo, ad ottenere la medaglia d’oro. Sul podio troviamo anche un altro gioiellino, questa volta a quattro ruote, tutto italiano: la mitica Panda, che oltre ad essere stato anche nel 2023 il modello più venduto in Italia (dati UNRAE), si riconferma medaglia di bronzo delle ricerche della community di Subito. Insieme alle più classiche icone del made in Italy, anche l’intramontabile citycar tedesca Volkswagen Golf – seppur in leggero calo rispetto all’anno scorso – rientra nella top 10 delle ricerche, attestandosi al 7° posto. Su Subito però il mondo dei motori è davvero vastissimo ed è possibile trovare veicoli per tutte le necessità, che si tratti di svago o di lavoro, come testimoniato dalle parole Camper e Trattore, rispettivamente quarta e sesta in classifica, ma anche, nella top 20, da Bici (14°) e Barca (20°).

Curiosando tra le parole più cercate in piattaforma è evidente anche come per gli italiani il concetto di mobilità sia sempre più ampio e influenzato dalle esigenze (e dalle mode) del momento. Dopo il grande boom degli scorsi anni, ad esempio, il mondo biciclette sembra tornare a una situazione più stabile: la parola Bicicletta compare al 14° posto; così come il Monopattino Elettrico, grande trend del passato più recente, resta tra le 100 parole più cercate ma perde circa 10 posizioni, in controtendenza rispetto all’anno precedente in cui ne aveva guadagnate circa 40. Subito registra però un interessante segnale: Bicicletta Pieghevole cresce del 5% e sembra non essere soltanto uno strumento funzionale alla mobilità combinata con i mezzi pubblici, ma anche un mezzo di trasporto sempre più cool che, forse, si sta candidando a must-have di domani. Altra parola in crescita è Cyclette (+6%), che fa ipotizzare un ritorno alla voglia di palestra in casa e allenamento indoor, dopo due anni di euforia outdoor post pandemia.

Tecnologia: brand del cuore e gadget irrinunciabili

Tra le 38 categorie presenti su Subito e la grande varietà di annunci in piattaforma – nel 2023 ne sono stati pubblicati circa 150mila al giorno – un posto speciale nella classifica delle ricerche più frequenti è ancora occupato dalla Tecnologia, con iPhone al secondo posto ad indicare che gli italiani scelgono la second hand per aggiudicarsi il proprio smartphone preferito ad un prezzo conveniente, in condizioni perfette e con un impatto minore sull’ambiente. Altro importante indicatore di quanto l’elettronica di consumo sia sempre centrale nel mondo re-commerce è la straordinaria crescita delle ricerche della parola Smartwatch, la keyword che nel 2023 ha mostrato la crescita maggiore (+101%). Ma anche il mondo delle console è ormai parte integrante del circolo virtuoso della second hand, come dimostrato dalla parola PS5 (16° posto) che ha superato il modello precedente (22° posto) per numero di ricerche.

La casa second hand

L’analisi delle ricerche su Subito mostra anche un’altra importante tendenza che riflette il contesto socioeconomico attuale legato al mondo immobiliare. La ricerca di appartamenti in piattaforma, infatti, rispecchia il rallentamento del mercato Real Estate – con la parola Appartamento che perde tre posizioni piazzandosi al 9° posto – ma allo stesso tempo gli italiani sembrano aver riscoperto l’importanza di prendersi cura dei propri spazi e della propria casa. Tra le ricerche più frequenti e con un tasso di crescita maggiore, infatti, compaiono molte parole legate alla sfera domestica e all’arredamento: la second hand sembra quindi affermarsi sempre più come alleato delle persone nei momenti più importanti della vita, come la scelta di arredare casa, e sempre più italiani la scelgono anche per acquisti di oggetti destinati a durare nel tempo. La parola Cucina, ad esempio, occupa il quinto posto della classifica guadagnando 3 posizioni rispetto all’anno precedente; Divano (al 10° posto) entra per in Top 10 e anche analizzando la Top 100 troviamo tutti i complementi d’arredo che non possono mancare in una casa tra cui Armadio (19°), Tavolo (34°), Letto (66°), Scrivania (71°) e Libreria (90°) che confermano la tendenza degli italiani ad apportare piccole o grandi modifiche all’interno dei propri spazi senza dover necessariamente cambiare casa, ma semplicemente seguendo il proprio gusto e la propria anima da interior designer. La second hand non è quindi solo la soluzione per trovare pezzi vintage o chicche di design con cui arricchire le proprie case, ma diventa oggi un vero e proprio alleato per l’acquisto di must-have della casa come gli elettrodomestici, anche questi in forte crescita nelle ricerche, come testimoniato dalla parola Frigorifero in 62° posizione e Lavatrice in 65°.

[1] Fonte Casaleggio Associati – E-Commerce in Italia, 2023