Borsa hi-tech, grafene e apertura con impronta digitale

È una borsa decisamente hi-tech quella lanciata da Chronos Corps, brand emergente con un’identità alienica, e Directa Plus, uno dei più grandi produttori e fornitori di prodotti a base grafene destinati ai mercati internazionali consumer e industriale con sede a Lomazzo (Co).

La borsa è il risultato di una collaborazione che unisce la maestria nel design di Chronos Corps con l’esperienza nella produzione di materiali avanzati di Directa Plus. Il grafene, noto per la sua leggerezza e durabilità, è il fondamento perfetto per una borsa che coniuge stile e funzionalità senza precedenti.

Dal design essenziale e linee asimmetriche come da Dna di Chronos Corps, è sviluppata con la tecnologia Coating G+®, un particolare rivestimento a base d’acqua arricchito da Graphene Plus. Questa tecnologia, brevettata da Directa Plus, garantisce protezione antimicrobica (antibatterica e antivirale), resistenza ai raggi UV, resistenza all’abrasione, proprietà antistatiche e conducibilità termica.

La borsa sviluppata da Chronos Corps è più di un semplice accessorio. Con una filosofia ispirata a un’estetica futuristica e una missione incentrata sull’apertura di nuove frontiere, Chronos Corps mira a rompere gli schemi convenzionali e portare l’innovazione di Directa Plus anche al cuore della moda. Infatti, l’introduzione di questa borsa hi-tech al grafene segna un passo significativo verso l’innovazione nel settore degli accessori personali, dimostrando che la fusione tra moda e tecnologia può portare a prodotti rivoluzionari, con la promessa di sicurezza, stile e funzionalità avanzata.

Grazie al Coating G+® questa creazione garantisce un ambiente sicuro e igienico che accompagna chi la possiede ovunque vada. Oltre a questa difesa antimicrobica, il rivestimento offre anche una protezione efficace contro i raggi UV, assicurando resistenza all’usura quotidiana e ottima solidità alla luce. Dotata anche di proprietà antistatiche, la borsa è progettata per evitare la deposizione di polvere e mantenere la superficie pulita più a lungo, offrendo un connubio di stile e funzionalità che va oltre le aspettative convenzionali.

Il materiale è estremamente versatile e, infatti, può essere utilizzato in molteplici settori: dall’automotive alla calzatura. Questo è il primo utilizzo della tecnologia in ambito borse.

Per la massima sicurezza, la borsa è dotata di un sofisticato sistema di apertura con impronta digitale che consente agli utenti di aprirla con un semplice tocco.

Grazie a un sensore biometrico integrato, la borsa riconosce in modo univoco l’impronta digitale dell’utente, garantendo un accesso sicuro e veloce al contenuto interno. Questa tecnologia avanzata non solo offre un livello superiore di sicurezza, ma elimina anche la necessità di combinazioni di codici o chiavi tradizionali.

“Siamo molto orgogliosi di questa collaborazione che spinge le applicazioni del grafene ancora una volta verso ambiti sempre più estesi”, ha commentato Davide Cesareo, sales director di Directa Plus. “Il grafene è un nanomateriale dalle proprietà sorprendenti. Funziona come un super-additivo, migliorando le caratteristiche dei materiali a cui viene aggiunto o creandone di nuove. Garantisce protezione antimicrobica (antibatterica e antivirale), resistenza ai raggi UV, resistenza all’abrasione e proprietà antistatiche. Nel campo tessile riesce a migliorare la gestione del calore nei capi a cui viene aggiunto: in pratica, a rinfrescare in climi caldi e a distribuire in modo omogeneo e mantenere il calore corporeo in climi freddi”.

“Chronos Corps è più di un brand di moda, è un manifesto per l’avanguardia e l’innovazione,” ha affermato Giacomo Maurizi, fondatore di Chronos Corps. “La borsa hi-tech al grafene è solo l’inizio della nostra missione per portare la tecnologia al centro della moda, rendendo accessibili agli appassionati del settore prodotti che uniscono stile e funzionalità.”