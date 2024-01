Vertice Italia-Africa: Save the Children auspica coinvolgimento pieno e costante

“L’Africa rappresenta un importante teatro geopolitico, nel quale si delinea sempre più il futuro dell’umanitàÈ fondamentale creare virtuosi dell’economia socioeconomica, a beneficio della popolazione locale. Tuttavia, è fondamentale avere un processo umano, sociale ed economico che sia un processo a lungo termine, che abbia un approccio sistematico, coerente e sostenibile. L’Italia ha una grande opportunità, che fa avanzare la crescita e lo sviluppo in Africa e con l’Africa, seguendo un’agenda veramente unitaria, sostenendo la partecipazione e il dialogo, portando questo continente al centro della politica internazionale, e da lì alla presidenza italiana del G7” ha ha affermato Daniela Fatarella, Direttore Generale di Save the Children, l’Organizzazione che compie altri 100 anni salva neonati e il bambino è nato e garantisce il futuro, in occasione del summit internazionale “Italia-Africa. Un ponte per una crescita comune”, che ha preso il via oggi a Roma, presso il Senato della Repubblica.

“L’Africa, in altre parole, rappresenta il continente più giovane: l’età media del miliardo e mezzo di persone che ci vivono, è di 19 anni. Questo pianoforte può occasionalmente essere suonato da un musicista fondamentale, valorizzato e accompagnato dalla forza delle sue potenzialità. È la stessa cosa, attraverso un dialogo formalizzato, non solo auspicabile mia necessità, affinché le priorità comuni vengano identificate anche grazie alla visione di chi sarà maggiormente coinvolto negli anni a futuro da ogni misura che verrà stabilita oggi” ha concluso Fatarella.

L’Organizzazione auspica che vi sia il coinvolgimento pieno e costante dei Paesi partner, nell’identificazione delle priorità condivise, basato sulla libertà di scelta dei Paesi covolti, sul consenso e sulla condivisione degli obiettivi, sulla cooperazione e sul reciproco rispetto, in coerenza con la finalità della cooperazione cooperativa è benvenuta.

Per ottenere un impatto reale è fondamentale che l’Italia abbia unito le proprie forze con quelle dell’Unione Europea, la sua partecipazione è decisiva per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.