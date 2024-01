Summit Italia-Africa, il piano di cooperazione esclude la voce dei popoli africani

In vista del Summit Italia-Africa che si terrà a Roma il 28 e 29 gennaio, le organizzazioni della società civile africana (CSO) hanno presentato una serie di richieste da sottoporre ai leader africani e italiani. Le CSO chiedono che il Vertice tracci un nuovo corso per la cooperazione euro-africana, proteggendo le popolazioni africane, gli ecosistemi e la biodiversità del continente, e affrontando l’emergenza climatica.

Presentato dal governo italiano come un forum per discutere un nuovo piano strategico di investimenti “per lo sviluppo del continente africano”, il Vertice riunirà i leader africani, le organizzazioni internazionali e le istituzioni italiane per discutere e adottare la strategia per l’Africa del primo ministro Giorgia Meloni, il “Piano Mattei”. Il piano è stato descritto come una “strategia non predatoria e non paternalistica”.

Le CSO temono tuttavia che il piano non abbia seguito un approccio consultivo e che sia insufficiente nell’identificare e incorporare gli obiettivi centrali per l’Africa. L’intitolazione del piano a Enrico Mattei (fondatore dell’Eni, major italiana del petrolio e del gas controllata dallo Stato), avvertono, non lascia dubbi sul fatto che il suo obiettivo principale sia quello di espandere l’accesso dell’Italia al gas fossile dall’Africa all’Europa e di rafforzare il ruolo delle imprese italiane nello sfruttamento delle risorse naturali e umane dell’Africa.

Le CSO contestano anche l’opacità che circonda il piano dell’Italia per affrontare la “migrazione illegale” dall’Africa all’Italia e chiedono al Vertice di:

● Porre fine agli approcci neocoloniali dei Paesi europei, reimpostare le relazioni Europa-Africa e porre fine alle azioni dei Paesi del Nord globale che pretendono di stabilire

piani per l’Africa;

● Trasparenza, partecipazione e inclusione della società civile africana per garantire che i bisogni e gli interessi reali del popolo africano si riflettano in qualsiasi risultato della

cooperazione;

● Accesso all’energia e transizione energetica: Cooperazione concreta per la transizione dai combustibili fossili, aumentando le energie rinnovabili per soddisfare le esigenze di 600

milioni di africani;

● Adottare un approccio integrato alle questioni climatiche, energetiche e di sviluppo dell’Africa;

● Affrontare le lacune finanziarie sull’adattamento a livello globale e africano e mantenere gli impegni per raddoppiare i finanziamenti per l’adattamento;

● Agroecologia e sovranità alimentare;

● Riconoscere l’enorme ruolo della crisi climatica nelle migrazioni.

Invitando il Vertice ad andare oltre gli interessi delle élite e delle imprese e a mettere in primo piano le voci del popolo africano, Dean Bhekumuzi Bhebhe, responsabile delle campagne di Don’t Gas Africa, ha dichiarato: “Il Piano Mattei è un simbolo delle ambizioni italiane in materia di combustibili fossili, un piano pericoloso e un’ambizione miope che minaccia di trasformare l’Africa in un mero condotto energetico per l’Europa. Questa ambizione trascura l’urgente crisi climatica e le voci della società civile africana. I percorsi perseguiti per lo sviluppo africano devono essere sostenibili ed equi. Devono essere guidati in primo luogo dai bisogni e dalle voci del suo popolo, non da richieste energetiche esterne”.

Lorraine Chiponda, coordinatrice dei Movimenti africani di Movements Building Space, ha dichiarato: “Che l’Africa sia colpita in modo sproporzionato dalla crisi climatica non è in dubbio. Per affrontare la crisi, il continente ha bisogno di partenariati che sostengano una transizione equa e giusta dai combustibili fossili. Questo deve avvenire in modo da facilitare l’accesso e la proprietà dell’energia pulita da parte degli africani, costruire sistemi alimentari resilienti e sostenere l’adattamento al clima. Il Piano Mattei non è in grado di fornire tutte le leve necessarie all’Africa. Ma la cosa più spaventosa è che qualsiasi finanziamento dello sviluppo dei combustibili fossili in Africa mina la resilienza e l’adattamento al clima del continente”.

Affinché il Vertice si svolga davvero all’insegna del rispetto reciproco, Joab Okanda, consulente senior per il clima di Christian Aid, ha affermato che dovrebbe essere il momento in cui l’Italia e le sue compagnie di combustibili fossili sostenute dallo Stato si rendano finalmente conto dei danni che stanno causando all’Africa e si impegnino a investire sulle abbondanti energie rinnovabile disponibili in Africa, che hanno il potenziale di creare posti di lavoro per migliaia di persone che muoiono mentre cercano di raggiungere l’Europa. “È ora che l’Africa si stacchi dalle visioni strategiche degli attori europei dei combustibili fossili, mascherate da progetto di sviluppo dell’Africa, e mobiliti l’impegno politico per una strategia globale che cerchi di riposizionare l’Africa nei sistemi energetici neocoloniali globali e la metta sulla strada dell’autosufficienza e della prosperità sostenibile”.

Fadhel Kaboub, membro del Gruppo di esperti indipendenti sulla transizione giusta e lo sviluppo, ha aggiunto: “Se il Vertice Italia-Africa non rispetta le esigenze dell’Africa, allora il “Piano Mattei” non è altro che un palese progetto coloniale che deve essere smascherato e respinto piuttosto che celebrato dai leader africani. Non possiamo accettare offerte di partenariato che aggravano i problemi strutturali dell’Africa. Vogliamo costruire infrastrutture di energia rinnovabile per servire i 600 milioni di africani che non hanno accesso all’elettricità, piuttosto che esportarla per la sicurezza energetica dell’Europa. Vogliamo investire nella sovranità alimentare e nell’agroecologia, non nell’esportazione di colture da reddito per integrare la Politica agricola comune (PAC) dell’UE. Dobbiamo sfuggire alla parte inferiore della catena del valore globale e investire nella produzione ad alto valore aggiunto”.

Cristiano Maugeri, Policy officer di ActionAid Italia, firmataria della lettera, dichiara “Durante la COP26 di Glasgow, il governo italiano si è impegnato ad eliminare gradualmente i finanziamenti a petrolio e gas. ActionAid chiede al governo di inserire questi impegni all’interno del Piano Mattei ampliando inoltre lo spazio nella cabina di regia ad organizzazioni della società civile africana quali diretti interessati dell’impatto di tali investimenti”.