“Respira, sei vivo” il ciclo di masterclass che insegna a vivere qui e ora

Leadagious, la società benefit di training e coaching che alleva e allena persone che vogliono diventare consapevoli della propria energia per usarla al meglio, rinnova l’appuntamento con il suo ciclo di masterclass “Il gioco della leadership”.

Durante l’incontro dal titolo “Respira, sei vivo”, si scoprirà come sia impossibile avere un problema, perché in realtà i problemi non esistono. E se anche esistessero, sarebbe una buona notizia perché significherebbe che si è ancora al mondo. “Respira, sei vivo” è una masterclass dedicata al potere del momento, del qui e ora, per superare le barriere che ci impediscono di essere davvero presenti al 100%, sempre.

È una delle sette masterclass proposte da Leadagious nell’ambito del ciclo “Il gioco della leadership”: gli incontri sono indipendenti, uno per regola, e condotti dai fondatori di Leadagious, Lorenza Pellegri e Fabio Paracchini, presso l’headquarter, nel centro di Milano, proprio davanti al Teatro Strehler.

Le sette regole del gioco della leadership sono semplici da comprendere, ma difficili da seguire nella vita di tutti i giorni, a causa della “frizione” tra pregiudizi, convinzioni limitanti, conflitti valoriali, trigger e blocchi interni. Questo contrasto viene messo in scena durante ogni masterclass ed è l’occasione per scoprire, in modo partecipativo, coinvolgente e divertente, come applicare le regole della leadership, qualsiasi cosa si faccia nella vita, per cominciare a godersi fino in fondo il gioco.

Ogni masterclass dura due ore, ha un costo di 50 euro, esplora una delle sette regole della leadership ed è indipendente dalle altre.

La filosofia di Leadagious si fonda sul Core Energy Process™, un metodo evidence-based nato negli Stati Uniti, creato da Bruce D. Schneider e sperimentato da migliaia di persone e aziende in tutto il mondo. Alla sua base c’è il concetto di Energy Leadership™, ovvero il principio che tutto è energia: quella che scegliamo di usare ha un impatto diretto su pensieri, emozioni, azioni e risultati. Diventarne consapevoli è il primo passo per essere leader in grado di contagiare gli altri in modo costruttivo anziché distruttivo. Sì, perché essere leader è una capacità che appartiene a tutti, peccato che troppo spesso venga impiegata “malamente”, e gli effetti devastanti di quest’impiego sono sotto gli occhi di tutti. Invertire la sproporzione attuale tra leader distruttivi e costruttivi, da Leadagious chiamati catabolici e anabolici, è la mission ambiziosa della prima Leadership Farm d’Italia, che si è data l’obiettivo di migliorare il Paese una persona alla volta e così generare un impatto culturale, sociale e finanziario.

Il calendario completo:

Masterclass – “Non prendere niente sul serio”

Wed, Feb 7 • 6:30 PM

Masterclass – “Assumiti la responsabilità dell’energia che porti con te in una stanza”

Sun, Feb 11 • 5:00 PM

Masterclass – “Non prendere niente sul personale”

Sat, Feb 17 • 10:00 AM

Masterclass – “Ricordati che la felicità è una scelta”

Sat, Feb 24 • 10:00 AM

Masterclass – “Respira, sei vivo”

Wed, Feb 28 • 6:30 PM

Masterclass – “Non prendere niente sul serio”

Sun, Mar 3 • 5:00 PM

Masterclass – “Assumiti la responsabilità dell’energia che porti con te”

Fri, Mar 8 • 6:30 PM

Masterclass – “Non avere aspettative”

Sun, Mar 10 • 5:00 PM

Masterclass – “Fai sempre il meglio che puoi”

Sat, Mar 16 • 10:00 AM

