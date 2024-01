Prima di acquistare un’auto…

Il mercato automobilistico è in crescita, infatti, secondo i dati forniti da https://parclick.it, la principale piattaforma online per prenotare parcheggi in Europa con più di un milione di utenti attivi, nel 2023 sono state immatricolate più di un milione e mezzo di auto nuove, registrando un aumento del 19% rispetto all’anno precedente.

Acquistare un’auto è una decisione molto importante che dobbiamo prendere con attenzione e considerazione. Per questo è fondamentale tenere presente una serie di fattori chiave. Prendersi il tempo per cercare e confrontare diverse opzioni sarà molto utile per trovare l’auto che meglio si adatta alle nostre esigenze e preferenze. Per questo motivo, gli esperti di Parclick.it ci mostrano cosa dobbiamo considerare quando arriva il momento di scegliere un’auto:

1. Budget

Innanzitutto, è fondamentale essere consapevoli dei soldi che siamo disposti a spendere per l’acquisto dell’auto, considerando non solo il prezzo di acquisto, ma anche altri costi come tasse, assicurazione, carburante, parcheggio e manutenzione a breve e lungo termine, comprese eventuali riparazioni. È utile confrontare le garanzie offerte da ciascun produttore.

2. Utilizzo e tipo di auto

Dobbiamo riflettere su come pianifichiamo di utilizzare l’auto e se sarà per gli spostamenti quotidiani, solo per viaggi lunghi o se ne abbiamo bisogno per trasportare cose. Se vogliamo che sia un’auto familiare o se è solo per noi. L’uso che ne faremo determinerà le sue caratteristiche e ci farà capire se abbiamo bisogno di un’auto piccola, un SUV, una berlina, un’auto sportiva o un furgone. Dovremmo considerare dimensioni e capacità di carico.

3. Ricerca e confronto

Prima di scegliere un modello specifico, dovremmo cercare vari modelli e confrontarli in base alle nostre esigenze e preferenze. Confrontare prezzi, caratteristiche e valutazioni.

4. Economia del carburante

Se abbiamo già un’idea di alcuni modelli che si adattano alle nostre esigenze, dovremmo anche indagare sull’efficienza di ciascun veicolo in termini di carburante e quanto potrebbe costarci quotidianamente in base all’uso che ne faremo, se sarà per viaggi lunghi o se circoleremo in una grande città con relativi ingorghi e fermate. Un veicolo più efficiente dal punto di vista del carburante può farci risparmiare molto denaro a lungo termine.

5. Sicurezza e affidabilità

È importante considerare le caratteristiche di sicurezza dell’auto, come il sistema di assistenza alla guida, il numero di airbag, il sistema di frenata… e le valutazioni di sicurezza ottenute nei test. Inoltre, dovremmo indagare sulla reputazione del produttore e del modello scelto. Recensioni e valutazioni di affidabilità da parte di terzi possono aiutarci.

6. Assicurazione e finanziamento

Dovremmo richiedere preventivi a diverse compagnie assicurative per l’auto che stiamo considerando di acquistare, poiché i costi possono variare notevolmente in base al modello e all’uso che ne faremo. Inoltre, se abbiamo bisogno di finanziamento, dobbiamo informarci sugli interessi e sulle opzioni di prestito disponibili e verificare se possiamo permetterci le rate mensili.

7. Parcheggio

Un altro aspetto da tenere in considerazione, specialmente se viviamo in una grande città, è se abbiamo facilità nel parcheggiare la nostra auto, se abbiamo un posto auto a casa, se c’è parcheggio al lavoro o anche se ci conviene affittare un posto mensilmente. Applicazioni come Parclick.it ci permettono di affittare posti auto per l’intero mese con sconti fino al 70%.

8. Prova prima di acquistare

Effettuare un test di guida per valutare come ci sentiamo al volante è fondamentale. Dovremmo prestare molta attenzione al comfort, alla visibilità, alla maneggevolezza…

9. Tasse e regolamenti locali

Dobbiamo verificare esistono imposte speciali, restrizioni sulle emissioni o sulla circolazione o altri regolamenti locali che potrebbero influenzare l’acquisto e l’uso dell’auto.

10. Valore di rivendita

È sempre importante indagare sul valore di rivendita previsto del modello che abbiamo scelto, poiché alcune auto mantengono meglio il loro valore di altre.

Ester Stivelli, Squad Lead di Parclick Italia, ha dichiarato:

“Comprare un’automobile è una decisione importante e con un impatto economico non indifferente sulle tasche di chi affronta tale spesa, che si protrarrá sul medio e lungo periodo. Per questo gli esperti di Parclick invitano chi sta per acquistare una macchina a riflettere su tutti gli aspetti da considerare per concludere un buon affare ed essere soddisfatti, come il budget a disposizione, eventuali restrizioni sulla circolazione dei veicoli, l’investimento necessario per la benzina, l’assicurazione, il bollo, il parcheggio o la compatibilità con il proprio stile di vita.”