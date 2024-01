Blue Monday 2024: svoltare il giorno più triste dell’anno

È in arrivo il Blue Monday, il terzo lunedì del primo mese dell’anno identificato ormai da tempo come il giorno più triste del calendario. Ma il “lato oscuro” di questa ricorrenza si può vincere, cambiando le carte in tavola e scommettendo proprio sul blu, colore simbolo di equilibrio e tranquillità, che grazie a queste caratteristiche viene utilizzato nelle sue varie tonalità dagli host Airbnb per decorare e aggiungere accenti di colore ai propri alloggi.

Eccone quindi una selezione: 12 case, da New York a Capri, passando per l’Ecuador, l’Islanda e il Marocco, tutte accomunate da un irresistibile tocco di blu, per iniziare a pianificare la prossima avventura.