Uniti contro il freddo

Con l’arrivo dell’inverno, l’attenzione verso le persone più vulnerabili, in particolare i senza fissa dimora, diventa più pressante e urgente. Secondo i dati dell’Istat, che per la prima volta ha illuminato questa realtà, emerge un quadro allarmante: sono 96.197 gli individui registrati come persone senza fissa dimora, con la stragrande maggioranza di uomini e il 38% rappresentato da cittadini stranieri, principalmente dall’Africa. Questi numeri, come evidenziato dalla Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora, sebbene offrano solo un’istantanea parziale della situazione, mettono in evidenza l’ampiezza e la complessità di un’emergenza sociale spesso silenziosa. Questa condizione si concentra in 2.198 comuni italiani, ma è preoccupante notare che il 50% di questa popolazione vulnerabile trova rifugio solo in sei città principali: Roma, Milano, Napoli, Torino, Genova e Foggia.

Con l’aumentare delle temperature rigide e delle avversità climatiche, diventa essenziale attivare interventi mirati e immediati. L’assistenza, l’accoglienza e la protezione di queste persone diventano prioritarie, soprattutto considerando le sfide aggiuntive che l’inverno impone a chi vive senza un tetto sulla testa o in rifugi precari. In questo contesto, il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – CISOM, con le sue Unità di Strada composte da medici, infermieri e volontari, offre un supporto concreto e immediato, garantendo che nessuno resti invisibile.

“La stagione invernale porta con sé non solo freddo e avversità climatiche, ma anche un’urgente necessità di solidarietà verso coloro che si trovano in condizioni di maggiore vulnerabilità. In questo periodo critico, il CISOM si impegna con ancora maggiore determinazione a fornire sostegno e assistenza alle persone senza fissa dimora. Con il coinvolgimento dei nostri volontari dedicati e delle nostre Unità di Strada, vogliamo non solo offrire aiuto immediato, ma anche far sentire a queste persone la nostra vicinanza e la nostra comprensione delle loro sfide quotidiane” dichiara Benedetto Barberini, Presidente del CISOM.

Le Unità di Strada del CISOM non si limitano a fornire assistenza medica, pasti caldi, coperte e kit per l’igiene personale. La loro presenza, 365 giorni l’anno nelle zone più frequentate dai senza dimora, va oltre il semplice monitoraggio della salute e il primo soccorso. Sono un punto di ascolto attento alle storie e ai bisogni di coloro che spesso si sentono dimenticati dalla società. È il sostegno emotivo e la solidarietà resa tangibile.

Le squadre dei volontari del CISOM si estendono da Nord a Sud, coprendo diverse città come Torino, Milano, Monza, Seregno, Brescia, Chieti, Pescara, Siracusa, Vicenza, Padova, Treviso, Belluno, Firenze, Livorno, Lucca, Lunigiana, Pisa e Pistoia. Questi volontari devoti dedicano il loro tempo, la loro dedizione e le loro energie per alleviare le sofferenze e migliorare la vita delle persone più bisognose.

Per garantire la continuità delle sue attività e mantenere l’elevata qualità degli interventi, il CISOM rinnova l’appello a nuovi volontari, invitandoli a unirsi a una squadra dedicata che si impegna su emergenze nazionali e progetti sociali. Per ottenere maggiori informazioni e per candidarsi, è possibile visitare il sito web ufficiale del CISOM all’indirizzo https://www.cisom.org/diventa-un-volontario/.

LA DEDIZIONE DI GIUSEPPINA: VOLONTARIA CISOM CHE LOTTA PER IL RECUPERO DI PRASANNA, SENZA FISSA DIMORA

La storia di Giuseppina, volontaria impegnata con il CISOM, riflette il cuore e l’impegno di chi dedica la propria vita a riaccendere una speranza nei più vulnerabili. Il CISOM è diventato la sua famiglia, offrendole un punto fermo e un senso di appartenenza. Una delle storie che l’ha segnata è quella di Prasanna, giunto in Italia con il sogno di un lavoro, e che invece ha affrontato una serie di sfortune. Con la salute compromessa dalla cirrosi e dal diabete, la sua situazione era disperata. Il peggio arrivò quando venne derubato di ogni cosa. Giuseppina e il team CISOM hanno lottato per Prasanna, insistendo con le autorità sanitarie per ottenere l’assistenza medica urgente di cui aveva bisogno. Nonostante le sfide e le difficoltà, grazie al supporto della dottoressa Lucia Altamura, Prasanna è stato ricoverato e ha ricevuto cure vitali. Durante il suo ricovero, i volontari erano al suo fianco quotidianamente, offrendogli conforto e aiuto pratico. Dopo il ricovero, Prasanna è stato ospitato in un dormitorio, anche se non completamente adatto alle sue esigenze. Giuseppina ha continuato a supportarlo, fornendogli un telefono per riunirlo con la sua famiglia rimasta nello Sri Lanka. Tuttavia, le sfide non sono finite. Prasanna ha affrontato problemi di salute ancora più gravi, scoprendo di avere un tumore al fegato. Il supporto continuo del Serd di Lucca e l’impegno costante di Giuseppina e del CISOM hanno contribuito al suo miglioramento. Il processo di reintegrazione sociale per Prasanna è in corso, e la sua salute precaria rende incerto il futuro. Tuttavia, Giuseppina si sta adoperando per cercare di ristabilire un legame con sua figlia più giovane, sperando che questo possa essere un passo importante verso la riunione familiare. Giuseppina e il suo esempio di dedizione mostrano che il recupero e il reinserimento sociale di individui come Prasanna richiedono non solo tempo ma anche impegno costante e supporto da parte della società. Bisogna combattere pregiudizi e lavorare per far comprendere che queste persone, anche se vulnerabili, possono essere reinserite e contribuire alla comunità.

RACCONTARE LA SOLIDARIETÀ: IL LAVORO DEI VOLONTARI DEL CISOM ATTRAVERSO LA FOTOGRAFIA

Nel cuore dell’Emilia-Romagna, dove la solidarietà e il sostegno alle persone in difficoltà sono valori fondamentali della comunità, si è sviluppata un’esperienza unica e toccante. Il fotografo professionista Andrea Partiti ha raccontato il lavoro svolto dai volontari del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – CISOM dell’Emilia-Romagna, in particolare del Gruppo Piacenza, scoprendo il lavoro straordinario svolto da questi angeli custodi.

I volontari del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta si impegnano in un servizio di aiuto e soccorso alla comunità, offrendo il proprio tempo e le proprie competenze per supportare le persone più vulnerabili, tra cui i senza fissa dimora. Il loro compito è molto più di un semplice intervento di emergenza: si tratta di portare conforto, dignità e speranza a chi vive situazioni di disagio e difficoltà estrema. Il fotografo ha deciso di raccontare la loro preziosa missione attraverso il linguaggio universale delle immagini.

Ha iniziato a seguirli durante le uscite delle Unità di Strada che, di notte, in estate come in inverno, non fanno mancare il loro aiuto ai senza fissa dimora. Attraverso l’obiettivo della sua macchina fotografica, Andrea ha catturato i momenti di empatia, calore umano e dedizione che questi volontari riversano ogni giorno nelle loro azioni. Ogni fotografia racconta una storia, esprime un’emozione, trasmette un messaggio. Gli scatti hanno colto l’anima di questi volontari mentre si prendono cura delle persone senza dimora: dalla distribuzione di pasti e vestiario, alla semplice compagnia, all’ascolto delle loro storie di vita. Spinto dalla volontà di voler dare anche lui un aiuto, Andrea ha avuto un’idea: trasformare le sue fotografie in una mostra dal nome “Gli Ultimi saranno i primi. Portare speranza nelle strade di Piacenza”. Grazie all’impegno e disponibilità dei volontari, all’immediato interesse e aiuto di Andrea Milano e Gabriele Galato, rispettivamente Capo e Vice Capogruppo del CISOM Piacenza la mostra è diventata una realtà, con un notevole successo di pubblico, il quale è rimasto colpito dai suoi scatti che raccontavano la bontà dei cuori dei volontari e il coraggio dei senza fissa dimora. Ma il fotografo non si è fermato qui, ha voluto che queste immagini avessero un impatto ancora più significativo, così ha deciso di metterle all’asta. L’obiettivo era raccogliere fondi per una causa ancora più grande: fornire al Gruppo Piacenza del CISOM un defibrillatore per le attività di soccorso un dispositivo fondamentale per garantire soccorso immediato in situazioni di emergenza.

“Collaborare con Andrea Partiti durante le uscite con il CISOM è stata un’esperienza che mi ha profondamente toccato. Ho potuto osservare da vicino la sua dedizione nel raccontare le storie di chi vive per strada e nel mostrare il lavoro dei volontari. Le sue fotografie sono riuscite a catturare l’anima di queste persone e a trasmettere empatia e consapevolezza. Sono contento di aver avuto l’opportunità di far parte di questo progetto e spero che le sue immagini possano continuare a ispirare gli altri a unirsi al CISOM impegnandosi a portare solidarietà e speranza nelle strade”, dichiara Andrea Milano, Capo Gruppo di Piacenza.