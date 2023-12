Regali di seconda mano anche a Natale

Subito, piattaforma leader per comprare e vendere in modo sostenibile, ha raccolto le percezioni degli italiani verso i regali di seconda mano per capire se la second hand possa essere un’alleata e una scelta valida anche a Natale.

Secondo i dati dell’Osservatorio Second Hand Economy condotto da BVA-DOXA per Subito, infatti, la second hand si è affermata come abitudine di consumo, coinvolgendo circa il 57% degli italiani, oltre 24 milioni di persone nel solo 2022. Ma la second hand per il 28% degli italiani è anche un’alternativa valida quando si tratta di regali. Percentuale che cresce soprattutto tra i Millennials – superando il 37% – a dimostrazione di quanto le generazioni più giovani facciano scelte di consumo sempre più consapevoli.

Ma cosa succederà questo Natale? Subito lo ha chiesto alla sua community, fatta di persone di tutte le età, che comprano e vendono o semplicemente curiosano attivamente tra le sue 38 categorie merceologiche. Ben il 38% degli intervistati dichiara di voler acquistare anche regali di seconda mano per la festa più magica dell’anno. Un percentuale che sembra confermare il passaggio della second hand da trend a stile di vita, cominciando a diventare per 1 italiano su 3 una scelta anche per i regali di Natale.