Arrivato a Treviglio il percorso sensoriale al buio

Sensoltre è un viaggio immaginario senza barriere. Un percorso multisensoriale tra arte, musica e tecnologia per l’inclusione, con racconti fatti di voce e musica da ascoltare in cuffia e ritrovare al tatto con kit dedicato offerto ai visitatori: benda (se vedente), cuffia e smartphone con comunicazione di prossimità. Due i percorsi artistici immersivi con opere tattili dell’artista Giovanni Pedote e la tecnologia NFC di Informatici Senza Frontiere che raccontano la società di oggi offrendo nuovi spunti di riflessione o di evasione: “Storie digitali” di racconti “dal basso” nati durante il lockdown e “Gente in viaggio” di fughe immaginarie o reali verso vite migliori.

Sensoltre, dal 2013, ha già fatto tappa a Bari, Roma, Benevento, L’Aquila, Rovereto, Bologna, sperimentata da oltre 10mila visitatori in diversi contesti culturali e tecnologici, ma è un viaggio in continuo divenire, con percorsi tematici sempre nuovi. Rappresenta un’occasione unica per coinvolgere il pubblico, giovane e adulto, in esperienze artistiche senza barriere dove la musica, l’arte e la tecnologia raccontano in modo originale un’idea di inclusione. Oltre ai percorsi tematici, la novità di quest’anno è il coinvolgimento degli studenti dell’Istituto Oberdan di Treviglio che supporteranno Informatici Senza Frontiere nelle attività di informazione ai visitatori e di raccolta di impressioni così da sperimentare sul campo l’esperienza formativa della tecnologia per il sociale.

Il percorso è curato da Emanuela Ferri, volontaria ISF, in collaborazione con i soci della sezione Lombardia di Informatici Senza Frontiere seguita da Pierlorenzo Castrovinci, con il patrocinio del Comune di Treviglio, il coordinamento dell’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore Guglielmo Oberdan di Treviglio e il partenariato di Cassa Rurale – Banca di Credito Cooperativo di Treviglio e dell’associazione Auser di Treviglio.

L’ingresso alla mostra è gratuito. L’inaugurazione è in programma venerdì 15 dicembre alle ore 15, con la partecipazione di Juri Imeri, sindaco della Città di Treviglio; Emanuela Ferri, curatrice della mostra, di Informatici Senza Frontiere; Alessandro Colombo, dirigente scolastico Istituto G. Oberdan; Giovanni Grazioli, presidente Bcc Treviglio; Giuseppe Delevati, presidente Auser Treviglio; coordinamento di Gabriella Di Marzio, docente Istituto G. Oberdan.