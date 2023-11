Violenza di genere, se ne parla a a Darfo

Sarà una criminologa ad aprire la manifestazione NON BASTA DIRE BASTA!, concepita dalla Fondazione Filosofi lungo l’Oglio in quattro comuni del Bresciano per sensibilizzare la società civile tutta su una delle ferite più gravi del nostro tempo e in crescita esponenziale: la violenza sulle donne. Lunedì 13 novembre presso il Centro Congressi di Darfo (via Romolo Galassi 30), Francesca Garbarino, giudice onorario presso il Tribunale per i minori di Milano, incentrerà il suo contributo su un tema quantomai delicato: Violenza di genere e trattamento degli autori di reato.

L’ intervento verterà in particolare sul tema del trattamento degli autori di reati connessi alla violenza di genere, evidenziandone aspetti critici e spazi operativi nell’attuale ordinamento italiano. Saranno affrontati gli ostacoli culturali alla diffusione degli interventi trattamentali e l’importanza dell’inserimento nel sistema a rete dei servizi. Nel corso della relazione, verranno presentate le esperienze milanesi del Protocollo Zeus, del progetto UOMo, degli interventi presso il carcere di Bollate, effettuate dalla cooperativa CIPM. I risultati di tali prassi evidenziano l’efficacia del trattamento e al contempo l’importanza dell’incremento dell’invio dei casi da parte dei servizi, nonché della sempre maggiore diffusione di una cultura trattamentale, che favorirebbe l’accesso spontaneo, oltre che l’invio da parte dei servizi, al trattamento dei potenziali autori di violenza.

Quello della questione di genere è un tema molto caro alla Fondazione che vuole offrire, proprio attraverso questa iniziativa, spunti di riflessioni condivise.

Secondo i dati forniti di recente dall’Associazione Casa delle Donne-Brescia, si sono registrate, nell’anno in corso, quasi 200 vittime di violenza che hanno fatto ricorso al CAV. Di queste, 120 sono cittadine italiane, mentre le rimanenti appartengono a diverse nazionalità (africana, asiatica, sudamericana e, più in generale, europea). La violenza assume molte forme, ma secondo i dati, la più diffusa è quella di natura psicologica – con 104 casi segnalati – seguita subito dopo dalla violenza fisica (60 casi), dalle minacce (58 casi), dalla violenza economica (43 casi), dallo stalking (31 casi) e dalla violenza sessuale (17 casi). L’aggressore, d’altra parte, è spesso una figura familiare, solitamente il partner o il coniuge (48,44%), o l’ex fidanzato (16,15%).

I prossimi appuntamenti sono programmati a Lonato del Garda il 23 novembre con Francesca Nodari e Maria Luisa Villa, a Villachiara il 29 Novembre con Francesca Nodari, Marina Calloni, Alessandra Kustermann e Piera Stretti, in ultimo ancora a Lonato con Maria Rita Parsi il 30 Novembre.

Tutti gli incontri avranno luogo a partire dalle ore 20.30.

L’ingresso alla manifestazione è libero fino ad esaurimento posti.