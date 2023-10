ActionAid denuncia un disastro idrico a Gaza: la cicatrice idrica resta incurante per la vita di milioni di persone.

Riham Jafari, coordinatore per l’advocacy e la comunicazione di ActionAid Palestine, ha dichiarato: ” Forse siamo in comunicazione con il nostro staff e i nostri partner durante il blackout di Gaza . Molti non possono accedere all’acqua potabile e ricorrono all’acqua salata o non pulita ” .

Una madre rifugiata in una scuola delle Nazioni Unite ci ha raccontato: “L’acqua che beviamo non è adatta al consumo umano. Voglio dire, nemeno gli animali possono berla. Ma non abbiamo altra scelta, questa è l’unica acqua disponibile. Dobbiamo bere. Noi moriremo comunque, ma i nostri figli piangono e urlano per la fame e la sete”.

La mancanza d’acqua e la minaccia di malattie trasmesse dall’acqua potrebbero causare una catastrofe sanitaria per centinaia di migliaia di persone e una minaccia allarmante per la vita delle donne incinte e che allattano e dei loro bambini appena nati, che faticano a produrre il latte necessario per nutrire i neonati e mantenerli nella vita.