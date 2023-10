Emicrania: lo yoga come terapia alternativa

Si stima che circa il 15% della popolazione italiana, almeno 8 milioni di persone, abbia avuto a che fare con l’emicrania o ne soffra costantemente, un malessere a volte sommesso e prolungato, altre acuto e penetrante, ma sempre condizione invalidante che colpisce in prevalenza le donne, e che rende difficile svolgere le quotidiane mansioni, dal lavoro alla cura della famiglia a coltivare affetti e tempo libero. Un problema a cui la stessa medicina ancora non è stata in grado di fornire risposte definitive circa la sua origine, che il più delle volte non è di tipo fisiologico bensì psicosomatico.

“Yoga ed emicrania, guarire si può” offre un approccio alternativo alla medicina tradizionale dove la pratica dello yoga si rivela efficace.

Un testo ricco di spunti di riflessione e atti pratici volti al raggiungimento di un benessere psicofisico complessivo. I benefici dello Yoga sono raccontati in maniera entusiasmante da un’autrice che parla per esperienza diretta, in un libro dove è essenziale abbandonarsi alla scoperta di sé stessi, in un mondo che può svelare i segreti per guarire e lasciare indietro ogni malattia.

“Perché ci ammaliamo? Questa la domanda che in molti dovrebbero porsi, – afferma l’autrice – ma che finisce per essere il secondo piano di una realtà dove è essenziale interrompere il sintomo e star bene velocemente”.

Il testo di Lalita corre ai ripari, presentandosi ai suoi lettori come una guida essenziale non solo per comprendere l’origine della malattia, ma anche studiarne le motivazioni, e soprattutto per capire la soluzione necessaria al sintomo, con lentezza, principio base della naturopatia e dello yoga che si basa su una visione olistica dell’organismo e del suo benessere.

“In una società in cui ammalarsi è sinonimo di debolezza e a farla da padrone quasi sempre sono i farmaci, indagare i sintomi per arrivare al cuore del problema, cioè l’emozione che sta alla radice di malattie come l’emicrania, è l’unica via per eradicare il dolore, liberarsi dalla schiavitù dei farmaci e soprattutto comprendere qual è la verità che dobbiamo affrontare per non ammalarci più”.

“Yoga ed emicrania, guarire si può” è una guida completa per coloro che cercano un modo naturale per alleviare i sintomi, prevenire le crisi e curarsi seriamente per non ricadere. Basato sull’esperienza personale e sulla conoscenza approfondita del sistema nervoso, l’autrice presenta un metodo basato sull’unione sapiente della naturopatia, della psicosomatica e l’hatha yoga corroborato da numerosi casi studio di cui Lalita si è occupata negli oltre quindici anni di professionismo.