Per immergersi nell’arte di Picasso basterà fare un salto a Napoli, dal prossimo 14 ottobre e fino al 14 gennaio 2024, all’Archivio di Stato e visitare la mostra gratuita “Pasión Picasso”, per vivere un’esperienza unica, assorbendo l’universo del grande genio spagnolo.

Trentanove opere dell’artista spagnolo, appartenenti alle collezioni dei Musei internazionali più prestigiosi, prenderanno vita, immergendo il visitatore in un trionfo visivo ed emotivo di arte, cultura e bellezza.

L’iniziativa, fortemente voluta dalla Direttrice dell’Archivio di Stato di Napoli Candida Carrino e sostenuta dalla Regione Campania, nell’ambito del POC 2014-2020, mira a consentire al grande pubblico, grazie al supporto innovativo e tecnologico di Softec, di aprire una nuova finestra di connessione virtuale con l’artista e con le sue opere più intense e spettacolari, in particolare quelle che furono protagoniste di due esposizioni, realizzate nella bufera della polemica politica nel 1953, alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma e al Palazzo Reale di Milano.

Perdersi nel bombardamento di Guernica, avvicinarsi alla disperazione della donna che alza le braccia al cielo tra le fiamme della casa, rivivere con empatia la suggestione suscitata dai dipinti di Picasso oggi è possibile grazie alla tecnologia, che consente allo spettatore di rileggere l’arte guardandola da un’altra prospettiva, fortemente personale, non solo da destra verso sinistra, come nel caso di Guernica, ma da dentro grazie al Phygital, che è la fusione perfetta e armonica degli strumenti digitali con lo spazio fisico, chiave di volta della mostra Pasión Picasso.

“La mostra Pasión Picasso si trasforma nella dimensione Phygital in un viaggio che, dal centro di Napoli, accoglie e accompagna il visitatore con una serie di touchpoint, con cui può interagire grazie al proprio smartphone- spiega Massimo Furoni, Chief Strategy Officer Softec – Intuitività, immediatezza e immersività sono, infatti, le tre parole chiave della phygital experience Pasión Picasso. La tecnologia diventa così un potente abilitatore, in quanto permette di fruire dell’esperienza artistico-culturale, senza richiedere alcuna competenza tecnica o strumento digitale altamente performante. L’Arte per tutti, accessibile a tutti, così come dovrebbe essere per garantirne la massima socializzazione e diffusione capillare, in applicazione dei principi costituzionali. Siamo grati alla Direttrice Carrino per aver voluto aprire le porte del suo prestigioso istituto per offrire la fruizione gratuita di una mostra che è azione democratica di divulgazione”.

Durante il percorso di visita sarà inoltre possibile osservare da vicino documenti d’archivio, articoli di giornale, cartoline, fotografie e lettere autografe di Pablo Picasso risalenti al 1953 e alla querelle che accompagnò l’organizzazione delle due Mostre di Roma e Milano, in un viaggio intenso ed emozionante, soprattutto quando si integra nello spazio fisico, fondendo la bellezza centenaria di un luogo disegnato dalla storia come il cinquecentesco Chiostro del Platano con la densità immersiva e coinvolgente della tecnologia digitale. Si tratta di un modo innovativo e stimolante di fruire l’arte, che immerge l’utente in un’esperienza unica, seamless, senza barriere di comunicazione tra mondo fisico e digitale.

L’iniziativa si inserisce nel contesto delle celebrazioni ufficiali internazionali del grande Progetto congiunto della Commissione Binazionale Spagna e Francia “Picasso Celebration 1973-2023” per la ricorrenza del cinquantenario della morte di Pablo Picasso. La Mostra, a cura l’Archivio di Stato di Napoli – Ministero della Cultura, è frutto dell’alleanza fra l’Italia e la Spagna e delle loro articolazioni culturali.