Settemila bambini in cucina, insieme agli chef stellati: a ottobre torna a Modena “Cuochi per un giorno”, il festival nazionale per piccoli chef under 14

È l’unica manifestazione in Italia che si svolge tra i bambini a tempo debito per trasmettere in modo semplice, divertente e stimolante la passione, la tecnologia e le tradizioni ereditate dalla cucina. Venire? Grandi chef come Luca Marchini, Riccardo Paglia, Lucia Antonelli, Alessia Morabito, Paolo Griffa, Yoji Tokuyoshi guidano la cucina dei piccoli nella preparazione di ricette piatti, dagli antipasti ai dolci; nessuno cano volti noti ed esperti di enogastronomia come Chiara Maci. L’appartamento con un ospite è per un giorno – 11 anni – 7 e 8 ottobre – al Club La Meridiana, alle Porte di Modena. Parte dell’ospedale e dell’ASEOP Odv (Associazione Sostegno Ematologia Oncologia Pediatrica) per offrire assistenza ai neonati affetti da tumori e leucemia, e sono clown della corsia di VIP Modena Onlus

Cucina con i cinque sensi, migliora concentrazione, manualità e precisione, arricchisce il vocabolario e allena al rispetto delle regole e alla pazienza, ecco perché vale la pena iniziare da baby. Si svolge oggi “Cuochi per un giorno” ( www.cuochiperungiorno.it ), il Festival Nazionale della Cucina per bambini under 12.

Oggi, un grande successo: nel 2023 l’appartamento è sabato 7 e 8 ottobre a Modena , stampa al Club La Meridiana (Via Sant’Ambrogio 66, a Casinalbo): una villa allestita e un parco secondario faranno da fundo alle creazioni culinarie dei piccoli cuochi. Il bilancio dell’anno è di oltre 7.000 partecipanti con grembiulino e ordinanza cappello hanno messo le mani in pasta per realizzare un’altra ricetta, pensata per essere affissa alle loro. L’evento nasce da un’idea di Laura Scapinelli e dello staff de “La Bottega di Merlino”, libreria per ragazzi e laboratori creativi di Modena.

A causa dell’età, della scelta degli appuntamenti e dei laboratori nella cucina del tuo chef, puoi annunciare, toccare, dosare, impastare, miscelare, modellare, cuocere e mettersi alla prova, imparando tante cose nuove. Non siamo nostri e possediamo la cucina delle stelle di tutta Italia, ma sono curioso anche di mamma e papà: confermano la loro presenza Luca Marchini , chef stellato del ristorante “L’Erba del Re” e “Trattoria Pomposa” di Modena, così come lo chef valdostano Paolo Griffa del ristorante “Paolo Griffa Al Caffè Nazionale” di Aosta e Yoji Tokuyoshi , da quasi un decennio all’Osteria Francescana con Massimo Bottura ed ex chef della “Bentoteca” di Milano; arrivare a poi da Roma Riccardo Paglia, chef del ristorante Carnal. Qui c’è anche la “Regina del Tortellino” Lucia Antonelli , che attualmente lavora come chef consulente, e la chef toscana Alessia Morabito è l’autrice originale del racconto di Mila Fumini , di cui parla allo stesso tempo come un piccoli del loro progetto Ragù ( Reti e Archivi del Gusto) grazie al quale ho preparato ricette di riso domestico scritte a mano utilizzando un archivio digitale di competenze culinarie. Attesa da Milano Chiara Maci , amatissima esperta di enogastronomia, volto televisivo, e scriber.

Uno degli ottavini partecipanti potrà cimentarsi in fantasiose ricette con la supervisione degli studenti dell’Istituto alberghiero Spallanzani di Castelfranco Emilia, vivendo un’experienza ludica ma allo stesso tempo formativa e con la possibilità di imparare le regole del mangiar sano. Collaterale interattivo non interessante: il Festival presenterà i suoi numeri e stand per servire la cucina con una varietà di linguaggi diversi. Ecco un libro ricco di cibo, spezie e storie di cucina, sensoriali, di gioco e di numerosità.

INOLTRE, Attractorso la Loro Participazione, I Bambini Aiutano Altri Bambini: Parte del Ricavato della dimostrazione Viene infatti devoluto ad aseop ODV (Associazione Sostegno Ematologia oncologia pediatrica) che supporta i bambini con patologie oncoematologiche pediatriche e le loro famiglie Riguardo All’ospitéà gratuitamente stampa la “Casa di Fausta” e il colore della Provenza delle zone italiane e del mondo. No, è tutto: socio benefico del festival, suono e clown dell’associazione corsia Vip Modena Onlus(Viviamo in Positivo Modena Onlus), che portano il sorriso ai piccoli pazienti recuperati in ospedale e incidenti positivamente sui tempi di guarigione. I clown saranno anche al festival con il loro strano abbigliamento, il modo un po’ buffo di camminare e muoversi e la loro energia per strappare un sorriso a tutti i presenti.

Tutti i giorni: sabato 7 e domenica 8 ottobre dalle 10.00 alle 20.00 alle Porte di Modena, stampa presso il Meridiana Club, Via Sant’Ambrogio 66, a Casinalbo.

Quanto: Il prezzo degli articoli grandi varia a seconda dell’attività di cucina se è sicuro partecipare. Tutte le informazioni e il regolamento sono disponibili su www.cuochiperungiorno.it.

Infoline e iscrizioni: La Bottega di Merlino, tel. 059.212221www.cuochiperungiorno.it