Ritrovati a Beith Shemesh reperti di oltre 1700 anni fa collegati con il culto dei morti

Una grande grotta vicino a Beit Shemesh potrebbe essere stata un tempo utilizzata come un “portale per gli inferi” limitatamente alla magia rituale circa 1.700 anni fa, secondo un articolo pubblicato recentemente sulla Harvard Theological Review .

Gli esploratori britannici hanno mappato per la prima volta la Grotta di Teomim, una grande grotta carsica sulle colline di Gerusalemme, nel 1873: ma è stato solo nell’ultimo decennio, quando archeologi ed esperti di grotte hanno iniziato a esplorare altre camere interne della grotta, che hanno scoperto un certo numero di oggetti curiosi, come pezzi di tre teschi umani, 120 lampade a olio, antiche ceramiche e armi dell’età del bronzo risalenti a circa 2000 anni prima delle lampade disposte accuratamente e nascoste in profondità tra le fessure delle rocce.

La negromanzia si riferisce alla pratica di comunicare con i morti. Gli archeologi che hanno studiato la grotta di Teomim e gli oggetti nascosti nelle profondità ritengono che questo potrebbe essere stato un luogo in cui veniva praticata la negromanzia durante il periodo tardo romano, intorno al 300 d.C.

“L’intera area ha subito una trasformazione radicale in seguito allo schianto della rivolta di Bar Kokhba”, ha spiegato il professor Boaz Zissu, archeologo dell’Università di Bar Ilan che studia la grotta dal 2009. Zissu è l’autore principale dello studio, insieme al dott. Eitan Klein dell’Israel Antiquities Authority.

“In precedenza, questa era un’area ebraica, poi a seguito al vuoto creato in questa regione, sono entrati elementi pagani romani, e questi potrebbero essere nuovi rituali eseguiti da nuovi coloni pagani romani”.

NEL 2009 la grotta è stata esaminata da un team combinato di ricercatori del Dipartimento di studi e archeologia della Terra di Israele di Martin (Szusz). presso la Bar-Ilan University, l’Israel Cave Research Center, l’Università Ebraica, l’Autorità Israeliana per le Antichità e l’Autorità per la Natura e i Parchi, guidata da Zissu e dal Prof. Amos Frumkin.

Quando Zissu e altri ricercatori entrarono in alcune delle camere interne della grotta, trovarono cumuli di monete d’argento e d’oro che erano state lasciate dai profughi in fuga dalla rivolta di Bar Kokhba e costituirono alcune delle più grandi scoperte di depositi di monete. Le scoperte sui depositi di monete sono state pubblicate alcuni anni fa.

“Ad un certo punto, abbiamo capito la logica degli antichi e dove mettevano le lampade e abbiamo iniziato a “pescare” le lampade ad olio. Stavano solo aspettando lì di essere raccolte”, ha detto Zissu. “Le persone che hanno nascosto queste lampade a olio hanno anche aggiunto alcuni altri manufatti che sono molto precedenti, come armi dell’età del bronzo, teste d’ascia e punte di lancia”.

Era chiaro dal modo in cui gli oggetti sono stati trovati che erano stati collocati con cura, probabilmente circa 1.700 anni fa, sulla base della datazione delle lampade a olio. Circa 120 lucerne ben conservate risalenti al periodo tardo romano e primo bizantino (dalla fine del II al IV secolo d.C.) sono state raccolte da cavità e fessure della grotta.

I santuari erano talvolta chiamati nekyomanteion (o nekromanteion). Erano generalmente situati in grotte che avevano una serie di caratteristiche specifiche, tra cui una fonte d’acqua naturale all’interno della grotta e un pozzo profondo.

I credenti pensavano che questo pozzo conducesse agli inferi e che i morti potessero usarlo per risalire in superficie e comunicare. Secondo alcune fonti, vicino a quasi tutte le città del mondo greco-romano esisteva un oracolo locale dei morti.

Teomim Caves ha una sorgente all’interno della grotta, che a un certo punto è stata raccolta in una pozza scavata nella roccia, un pozzo naturale di 21 metri (69 piedi) e una storia culturale che attribuisce poteri di guarigione e fertilità alla grotta .

“La documentazione archeologica dell’Impero Romano di teschi umani depositati in possibili portali per gli inferi – grotte, pozzi e fonti d’acqua – non è ampia”, osservano gli autori. Tuttavia, affermano che “la grotta di Te’omim sulle colline di Gerusalemme ha tutti gli elementi cultuali e fisici necessari per fungere da possibile “portale per gli inferi”.