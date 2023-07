Mindfulness : Wanderlust torna in Italia

Wanderlust, la più grande community di Mindfulness a livello internazionale, torna in Italia con il suo iconico Wanderlust 108, il #bestadayever dedicato al benessere mentale e fisico. Unico Triathlon della consapevolezza, Wanderlust 108 è l’occasione perfetta per celebrare e praticare insieme il Mindful Movement, condividendo i valori di una vita sana e all’insegna della propria versione migliore.

L’evento, in partnership con adidas, è da sette anni presenza fissa nei parchi delle più importanti città italiane. Per il 2023, gli appuntamenti avranno luogo a Milano e Roma con un suggestivo e imperdibile programma dedicato alla consapevolezza del Sé, con protagoniste corsa, yoga e meditazione: le tre attività consapevoli che compongono l’Unico Mindful Triathlon al mondo. Alla conduzione delle giornate si susseguiranno talent e guide spirituali di fama internazionale, che accompagneranno i partecipanti attraverso un viaggio interiore di scoperta e crescita personale.

Leader del movimento consapevole, Wanderlust crea esperienze immersive e coinvolgenti, in cui ogni attività è pensata per ispirare la community, aiutandola a raggiungere la propria Versione Migliore, il Vero Nord.

Il programma è eterogeneo e si rivolge ad un vasto pubblico, mirando a soddisfare più livelli di complessità e mettendo a disposizione una proposta accessibile e inclusiva.

L’evento di Milano è in programma per le intere giornate di sabato 23 e domenica 24 settembre, nel Parco di City Life. Inoltre, di domenica, il Mindful Triathlon sarà disponibile anche online, in formato virtuale.

La tappa di Roma si svolgerà invece il sabato successivo, 30 settembre, in uno dei parchi più suggestivi della capitale, il Parco degli Acquedotti.

Perché 108?

108 è un numero sacro dello yoga e ci ricorda che abbiamo in comune tutti noi:

• – “1” = Unione: l’idea che siamo accomunati da umanità e compassione

• – “0” = Completezza: siamo come un cerchio, ininterrotti e completi

• – “8” = Infinite possibilità: siamo tutti in viaggio verso la scoperta del proprio Vero Nord

Si parte con 5 km di corsa / camminata insieme agli adidas runner, seguiti da una sessione di Mindful Fitness di gruppo, 60 minuti di yoga flow accompagnati da dj-set e 20 minuti di meditazione guidata.

Questi alcuni dei Main Talent che saliranno sul palco:

ALEX PEREZ

Direttamente da Berlino arriva sul palco di Wanderlust 108 Alex Perez. Medico e insegnante di yoga riconosciuto a livello internazionale, collabora e partecipa a svariati Festival di Yoga e Benessere in tutto il mondo, facendo scoprire il suo metodo innovativo.

A Wanderlust 108 Alex guiderà, in inglese, italiano e sanscrito, uno Yoga Flow sorprendente, in grado di combinare un approccio anatomico e playful.

ELA MARE

Fondatrice della prima Academy italiana online di Tantra, Meditazione e Kundalini Il cerchio della Dea e formatrice specializzata, ha guidato insegnanti e studenti di tutto il mondo nell’esplorazione e risveglio dei sensi. Ela Mare, torna sul main stage di Wanderlust 108 e, con la sua inconfondibile voce, guiderà la Meditazione, toccando nel profondo lo spirito dei partecipanti.

THEA MANTRA

Formata in due dei conservatori più prestigiosi d’Europa, Thea realizza concerti in tutto il mondo e collabora con grandi maestri di fama internazionale creando melodie uniche composte da voce, harmonium e campane tibetane. Thea salirà sul palco del Mindful Triathlon per avvolgere la community con il suo Mantra Chanting, risvegliando le anime dei presenti.

MICHELA MALTONI

Fondatrice della scuola online Let It Yoga, Michela è riconosciuta in Italia e all’estero per il suo approccio naturale e spontaneo alla pratica. Grazie al suo passato nel mondo della danza, Michela ha infatti sviluppato un metodo in grado di guidare il corpo verso un flow intuitivo e liberatorio. Sul palco di Wanderlust 108 Michela guiderà uno Yoga Flow dinamico e al tempo stesso dolce, da vivere attraverso movimenti fluidi e spontanei, liberi da ogni pregiudizio.

Fedelissimo EMCEE dell’evento lo speaker di RDS Filippo Ferraro.

Non solo yoga e meditazione a Wanderlust 108! Nel pomeriggio, al termine del Triathlon, i partecipanti potranno esplorare a 360 gradi il concetto di benessere e mindfulness grazie alle attività “The Uncommons” incluse nel biglietto: sessioni esperienziali, workshop e speech condotti dai Talent di Wanderlust e dai migliori Studio Partner locali. Bagno di gong, feng shui, hoola hop, cristalloterapia sono solo alcune delle attività con cui i partecipanti potranno immergersi nello spirito di Wanderlust.

Novità: da quest’anno nel ticket 108 è inclusa anche la t-shirt ufficiale dell’evento firmata adidas e personalizzata per i Wanderlusters, disponibile in diversi colori da selezionare in fase di acquisto e ritirabile in location il giorno dell’evento.

Infine, il Triathlon si inserisce all’interno di un vero e proprio Village, dove rilassarsi con musica e healthy food e visitare il Kula Market, un mercatino olistico composto da realtà artigianali, start up e brand locali in linea con i valori di qualità e sostenibilità di Wanderlust.